Jujuy: oferta de cargos vacantes y unidades curriculares

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones.
3o OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO:
IES N°2 – Vacantes 23-26 mayo 2024
4o OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO:
IES N°6 – Vacantes 23-26 mayo 2024
𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝟮𝟯° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜.𝗦.𝗔. 𝗘𝘀𝗰. 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲 “𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲𝗼𝗻” 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗟𝗮 𝗤𝘂𝗶𝗮𝗰𝗮 – 𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗔𝗥𝗧. 𝗩𝗢𝗖. 𝗘𝗡 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔: 𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗜𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧𝗜𝗟 / 𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗔𝗥𝗧. 𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗘𝗗É𝗨𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗡 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔 – 𝗧𝗥𝗔𝗬𝗘𝗖𝗧𝗢:𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗥𝗔𝗡𝗔 / 𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗔𝗥𝗧. 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗗. 𝗖𝗨𝗟. 𝗘𝗡 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗨𝗥𝗕𝗔𝗡𝗔
𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 – 𝗖𝗘𝗔 𝗡°𝟱- 𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗢 – 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗛𝗢𝗥𝗧Í𝗖𝗢𝗟𝗔
OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO – SALA TÉCNICO PROFESIONAL – JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE
OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO- I.E.S. N° 1 – LA QUIACA – ABRA PAMPA
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟭𝟭 – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗬 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗔𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗜𝗔, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡̃𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣𝗘́𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗟, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗘𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘𝗥𝗜́𝗔, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗘𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘𝗥𝗜́𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗢𝗕𝗦𝗧𝗘𝗧𝗥𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗖𝗜𝗘́𝗡 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗥𝗥𝗢𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗢𝗙𝗧𝗪𝗔𝗥𝗘, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡̃𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣𝗘́𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟭 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗟𝗮 𝗤𝘂𝗶𝗮𝗰𝗮/𝗔𝗯𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 -𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡̃𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣𝗘́𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗟, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡̃𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣𝗘́𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗢𝗗𝗢𝗡𝗧𝗢𝗟𝗢́𝗚𝗜𝗖𝗢 𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗬 𝗔𝗡𝗔́𝗟𝗜𝗦𝗜𝗦 𝗖𝗟𝗜́𝗡𝗜𝗖𝗢