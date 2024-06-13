Oferta de cargos docentes vacantes y unidades curriculares

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones
𝟮𝗱𝗼 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦- 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟭𝟬
𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝟭°𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟵 – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗
𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗙.𝗣. – 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗥𝗜𝗖𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗜𝗡𝗠𝗨𝗘𝗕𝗟𝗘 – 𝗘𝗣 𝗡° 𝟵 – 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗜𝗘𝗧𝗔
𝟮𝗱𝗼. 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀– 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗗𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟰
𝟭𝗲𝗿. 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀– 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗗𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟰
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 – 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗭𝗢𝗡𝗔𝗟
𝟭°𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟭 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗔𝗯𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶́𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗰/𝗼 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗙𝗼𝘁𝗼𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗶𝗰𝗼𝘀, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗔𝗴𝗿𝗼𝗽𝗲𝗰𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀
𝟭°𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟭𝟬 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗬𝘂𝘁𝗼 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲́𝘂𝘁𝗶𝗰𝗼
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟮°𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟭𝟭 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗖𝗹𝗶́𝗻𝗶𝗰𝗼