Oferta de cargos docentes vacantes y unidades curriculares

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones
𝟴º 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢: 𝗜.𝗦.𝗔. – 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝟭𝟭-𝟭𝟯 𝗷𝘂𝗻𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗔𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮
𝟭°𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦 𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗿𝗮́/𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹𝗲𝗿𝗶́𝗮, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹
𝟭°𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟲 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻- 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗛𝗶́𝗱𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗰/𝗼 𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗲𝗴𝗼, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗛𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘆 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗼𝘀
𝟭°𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟲 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻- 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼
𝟭°𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟵 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼/𝗟𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝘁𝗮
𝟮° 𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦𝟭𝟭- 𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗Í𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗
𝗔𝗡𝗨𝗟𝗔 𝗘𝗟 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗣𝗥Á𝗖𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝟭° 𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟭𝟬/𝗬𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔Ñ𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣É𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗖Ó𝗗𝗜𝗚𝗢 𝟭𝟵𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟰
𝟭° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟮 𝗦𝗘𝗗𝗘: 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔 – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔Ñ𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣É𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢
𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗜𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔𝗥𝗜𝗢 – 𝗠𝗢𝗗𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗝Ó𝗩𝗘𝗡𝗘𝗦 𝗬 𝗔𝗗𝗨𝗟𝗧𝗢𝗦
𝟮𝗗𝗢. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔
𝟭𝗘𝗥. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔
𝟮𝗗𝗢. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔
𝟭𝗘𝗥. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 – 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢
Nuevas vacantes para profesores del nivel secundario.