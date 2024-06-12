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Oferta de cargos docentes vacantes y unidades curriculares

redaccionuno 12 junio, 2024

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones

𝟴º 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢: 𝗜.𝗦.𝗔. – 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝟭𝟭-𝟭𝟯 𝗷𝘂𝗻𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰

https://drive.google.com/file/d/1Nra9XlDar8nxauAgAzQx6LFWnowYhEho/view?usp=drive_link

𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮  – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼

https://drive.google.com/file/d/1BsJIJFVknTFLU-tegccE7MYPn7EMMjii/view?usp=drive_link

𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮  – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗔𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮

https://drive.google.com/file/d/1q6OpCwt1pJb3aPb2TRzIeMU0wscqpocC/view?usp=drive_link

𝟭°𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦 𝟮  𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗿𝗮́/𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹𝗲𝗿𝗶́𝗮, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹

https://drive.google.com/file/d/1sYl4JRKcBQqJtY3L2ZvS758wmhqW9hK0/view?usp=drive_link

𝟭°𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟲  𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻- 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗛𝗶́𝗱𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗰/𝗼 𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗲𝗴𝗼,  𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗛𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘆 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗼𝘀

https://drive.google.com/file/d/1InDQ7WtfS-9ua1Q8ddfXcZlCrIrfvx11/view?usp=drive_link

𝟭°𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟲  𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻- 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 

https://drive.google.com/file/d/1LY9mhFn4zotaRjIh5jpjpvnC28CSxFjs/view?usp=drive_link

𝟭°𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟵  𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼/𝗟𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝘁𝗮

https://drive.google.com/file/d/1C2YZzaGgWg1omESF97-4lYGcOyg3KQ8g/view?usp=drive_link

𝟮° 𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦𝟭𝟭- 𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗Í𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗

https://drive.google.com/file/d/1woedvnLhuEpSzctCDqPfWXNEDYh-lNiU/view?usp=drive_link

𝗔𝗡𝗨𝗟𝗔 𝗘𝗟 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗣𝗥Á𝗖𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝟭° 𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟭𝟬/𝗬𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔Ñ𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣É𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗖Ó𝗗𝗜𝗚𝗢 𝟭𝟵𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟰

https://drive.google.com/file/d/19IGolUl_4I_pQP0bZ3Dv2bQjropiePQ8/view

𝟭° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟮 𝗦𝗘𝗗𝗘: 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔 – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔Ñ𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣É𝗨𝗧𝗜𝗖𝗢

https://drive.google.com/file/d/1bhOROo3QppinMjalMZWUvqf-_1ylfMmy/view

𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗜𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔𝗥𝗜𝗢 – 𝗠𝗢𝗗𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗  𝗝Ó𝗩𝗘𝗡𝗘𝗦 𝗬 𝗔𝗗𝗨𝗟𝗧𝗢𝗦 

https://drive.google.com/drive/folders/1u8iItPJ2W7PQH6X5GsIEegytl_efcr9X?usp=sharing

𝟮𝗗𝗢. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔

https://drive.google.com/file/d/1mewGWiwoQCIA0kwEyDvkoUg0GVWAjaQB/view?usp=drive_link

𝟭𝗘𝗥. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔

https://drive.google.com/file/d/1HmbhmjoXyKOtmDNE8ntA14yPl9h1635D/view?usp=drive_link

𝟮𝗗𝗢. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔

https://drive.google.com/file/d/1vylNejhEzmhJGQYvZd5ADCjssmU9NumW/view?usp=drive_link

𝟭𝗘𝗥. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 – 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔

https://drive.google.com/file/d/1Nra9XlDar8nxauAgAzQx6LFWnowYhEho/view?usp=drive_link

𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 – 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢

Nuevas vacantes para profesores del nivel secundario.

http://desecvacantes.jujuy.edu.ar/

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