Jujuy: engañó a su ex para que fuera a su casa donde la golpeó y la ahorcó

Jujuy al día® – Una mujer de 27 años de edad fue salvajemente golpeada por el padre de su hijo, dentro de la casa donde vivían. El atacante la ahorcó. La madre del agresor intentó salvar a la mujer.

Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho de violencia de género, ocurrió en la jornada del viernes, en un domicilio de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

La víctima, una mujer de 27 años de edad, se dirigió a la casa de su ex, donde convivió con él, ya que habían hablado para dejarla retirar sus pertenencias y las de su hijo.

Una vez dentro, la mujer se dirigió a una habitación y mientras ordenaba sus cosas, su ex pareja cerró la puerta y comenzó a golpearla mientras la amenazaba diciéndole que no la dejaría sacar sus pertenencias y que “si no era de él, no sería de nadie”.

La víctima intentaba defenderse como podía, mientras solicitaba auxilio. Sus gritos fueron oídos por la madre y hermanas del agresor que intentaban ingresar a la habitación pero no podían acceder.

El sujeto arrojó sobre la cama a la mujer, se subió sobre ella y comenzó a asfixiarla. La víctima logró zafarse golpeando a su ex pareja, y se lo sacó de encima.

En ese instante, pudo abrir la puerta del cuarto e ingresaron los familiares del denunciado. Las hermanas comenzaron a insultarla mientras que la madre socorrió a la joven herida.

El violento sujeto, sin importante la presencia de su madre y sus hermanas, volvió a agredir a la mujer, pero fue rescatada una vez más ya que lograron arrinconar al violento, evitando que siguiera agrediéndola.

La víctima de este hecho se dirigió a la comisaría seccional 17 donde radicó la denuncia en contra de su ex pareja.