Jujuy: sigue subiendo el pan y el kilo de mignon supera los 500 pesos

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Luis Cucchiaro, referente del sector Panadero de Jujuy, indicó que en los últimos días se generalizó un nuevo incremento en los panificados, el cual ronda el 8%.

Luis Cucchiaro mencionó “ya está rigiendo en las panaderías una lista de precios nueva, donde hay un nuevo precio de todo lo que es la línea de pan”.

“Hubo aumentos del 10%; algunas cosas un 15%, otras cosas son 8%. Tuvieron un mayor aumento las cosas dulces porque, los productos para su elaboración como huevos, azúcar, aumentó mucho más que los otros insumos; pero no es el precio que debería ser, estamos tratando de no aumentar mucho”.

Recalcó “no es mucho lo que aumentó, porque estamos en una situación complicada de la gente para hacer las compras. Así que se hizo un pequeño retoque y esperemos que se pueda mantener por mucho tiempo”.

Indicó que los nuevos precios son “el mignon quedó en 500 pesos, fue un pequeño acomodamiento porque partíamos de una base de $460, así que lo que se hizo es subirlo un 8%, aproximadamente”.

“El kilo de bizcochos quedó, en lista, en 800 pesos; y la docena de factura 1300 pesos. Esos son los valores para que tengan una referencia”.

Respecto a si debido al aumento de los insumos, si prevén nuevos incrementos en el corto plazo, respondió “tratamos que no, pero no depende de nosotros, depende de que esto se normalice un poco y que los aumentos sean cada vez menores. Pero bueno, hasta ahora no pasa”, concluyó.