Entrega de premios de concurso literario organizado por Inprojuy

Jujuy al día® -En el marco de promoción y visibilización del juego responsable, se entregaron los premios del concurso literario, buscando fomentar la creación literaria, sensibilizar y concientizar sobre los riesgos asociados al juego patológico, destinado a llevar un mensaje esperanzador para quienes están en esta situación.

Al respecto, la referente de juego responsable de Inprojuy, María Spengler, entregó los premios correspondientes a los 3 ganadores del Concurso, que fue impulsado por esta institución.

Los premios fueron para “Un préstamo seguro” de Lucas Ordoñez; “El Salón” de Tania Gianina Pérez; y “La libertad y la independencia del esclavo de Hyperion”, la obra literaria de Luis Alejandro Burgos.

Spengler resaltó la importancia de la propuesta y su impacto en la comunidad, “se entregaron los premios que fueron tablets para ser utilizadas como herramientas de trabajo, para que jóvenes y adultos, puedan continuar escribiendo, sumado a visibilizar lo que es el juego responsable, como así también la problemática que conlleva. Esta fue la idea principal del Concurso, lanzado en el marco de la Semana del Juego Responsable en febrero del 2022. Agradecemos la participación de todos, principalmente a los concursantes del interior de la provincia”.

Luego indicó que el objetivo fue promover autores que buscan mostrar su talento literario y este lugar que ofrece Inprojuy se afianza como un espacio para exponer las obras de nuevos talentos. Las obras ganadoras son: “Un préstamo seguro” de Lucas Ordoñez, 26 años estudiante, vive en Libertador Gral. San Martín, está cursando el profesorado de Lengua y Literatura, IES 9 San Pedro de Jujuy. “La lectura y la escritura me apasionan. Un concurso literario es un evento que no se puede dejar pasar. Al enterarme, me puse en campaña porque desconocía sobre el tema que proponían. Así comencé a indagar sobre la patología. Al terminar de escribir «Un préstamo seguro”, varios amigos que la leyeron me animaron a presentarla”. “El Salón” de Tania Gianina Pérez, estudiante de Periodismo de la Ciudad de San Pedro, que comentó que es la primera vez que participa en un concurso de estas características con un texto de ficción. Finalmente la obra literaria denominada: “La libertad y la independencia del esclavo de Hyperion” de Luis Alejandro Burgos, quien es estudiante avanzado de la Licenciatura y Profesorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Nacional de Tucumán) nació en la ciudad de La Quiaca; y su arraigo constante a su comunidad quiaqueña y a su provincia jujeña hicieron posible la participación al Concurso Literario. El motivo articulador de la participación fue visibilizar, a partir de su escrito, las características de las personas en situación de adicción. Lejos de naturalizar la problemática, destaca momentos de reflexión profunda para salir de la misma. En otras palabras, un mensaje lleno de optimismo; y esperanzador para quienes se encuentran en esta situación. Para más información dirigirse a Inprojuy , es el Instituto provincial de Juegos de azar de la provincia de Jujuy. Ubicado en calle Avda. Italia 38, tel. 3884223812 pag. web: www.inprojuy.gob.ar