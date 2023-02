Jujuy: Tolosa Paz cita a Perón para justificar eliminación de titulares de planes sociales

Jujuy al día® – Ayer, la Ministra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz, visitó Jujuy, y en diálogo con nuestro medio intentó justificar el “descubrimiento” de irregularidades en planes sociales otorgados por años por el propio gobierno de Alberto Fernández.

La Ministra pretendió explicar por qué tras años de gobierno, recién a meses de las elecciones “descubrieron” irregularidades en los planes sociales.

Tolosa Paz manifestó “somos parte de un gobierno que entiende la necesidad de empezar a ordenar las políticas sociales. El crecimiento desmedido en la gestión de la ex ministra Carolina Stanley y luego la pandemia, que fue claramente un crecimiento desmedido, en términos de qué es lo que nos quedaba para hacer”.

“ Por lo tanto ahí apareció, con mucha fuerza, el Estado, dotando de estos ‘Potenciar trabajo’, y que en la salida de la pandemia con en el crecimiento económico del país, estamos empezando a ordenar eso y empezar claramente a tener certeza sobre quién está cobrando este «Potenciar trabajo’, y si hay mujeres y hombres que no les corresponde, hay que apartarlos del padrón; si hay mujeres y hombres que tienen ingresos por arriba de lo que permite el salario del Potenciar hay que apartarlos del padrón. Si son personas que además no validaron la identidad hay que apartarlos del padrón”.

Agregó “estos 100 mil titulares que damos de baja, es porque no vinieron a validar la identidad. Si no validás la identidad, quiere decir que no lo necesitas o que no estás, obviamente, enterándote de esta política, y necesitamos que enteren”.

“Y cuándo se van a enterar, ya lo decía Juan Domingo Perón: ‘el órgano más sensible, es el bolsillo’”.

Sostuvo que “administrar bien lo público, también es parte de la tarea de la ministra de Desarrollo Social; no solamente abrazar a las poblaciones vulnerable, llegar allí en las emergencias, sino fundamentalmente, administrarlos con responsabilidad, para poder darles cobertura a muchísimas familias que hoy, somos conscientes, no estamos llegando”.

Respecto al destino de más de 3200 millones de pesos mensuales que no se volcaran en planes sociales, Tolosa Paz mencionó “a partir del decreto del presidente, vamos a redistribuir eso que no se liquida, para dar la posibilidad de seguir fortaleciendo capacidades productivas”.

Explicó que serían destinados en “banco de herramientas, como una de las políticas más fuertes; y fortalecer los polos productivos que hoy existen, estas bloqueras que entregamos hoy –por ayer-, pero a gran escala, son movimientos sociales que están organizados y que necesitan del acompañamiento de las máquinas para poder tener mayor nivel de producción”.