Atención docentes jujeños: oferta de cargos vacantes y unidades curriculares

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones.
𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀– 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗗𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗜.𝗦.𝗔. 𝗘𝘀𝗰. 𝗣𝗿𝗼𝘃. 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗡° 𝟮 “𝗛𝗘𝗥𝗠𝗢́𝗚𝗘𝗡𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗬𝗢” – 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗢𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗩𝗜𝗦𝗨𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗣𝗜𝗡𝗧𝗨𝗥𝗔
𝗦𝗔𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗔- 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗡𝗢 𝗟𝗨𝗢𝗠
𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗧𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗡° 𝟭 𝗚𝗿𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗿𝗮𝗻𝗼
O𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗧𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗡° 𝟭 𝗚𝗿𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗿𝗮𝗻𝗼
𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗹𝗲𝗴𝗶𝗼 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗡° 𝟰𝟮
𝗖𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗼𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗝𝗼́𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗔𝗱𝘂𝗹𝘁𝗼𝘀 – 𝟭𝟲/𝟬𝟱/𝟮𝟰
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦
𝗔 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝘂𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗜.𝗦.𝗔 𝗘𝘀𝗰. 𝗦𝘂𝗽. 𝗱𝗲 𝗗𝗮𝗻𝘇𝗮 “𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗹𝗮”, 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝘀𝗶𝗻 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗲𝗹 𝗘𝘀𝗽. 𝗖𝘂𝗿𝗿. “𝗣𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗘𝘀𝗰𝗲́𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗲𝘁” 𝟭°𝗕 𝗧.𝗧. 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗕𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼́𝗱𝗶𝗴𝗼 𝟭𝟰𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟰 (𝟭𝟱𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗢𝗥𝗗. 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟭𝟭 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗖𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 (𝟭𝟱𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗢𝗥𝗗. 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟭𝟭 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗖𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 (𝟭𝟱𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗢𝗥𝗗. 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟭𝟭 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗘𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘𝗥𝗜́𝗔/𝗘𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘𝗥𝗜́𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 (𝟭𝟱𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟰)
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