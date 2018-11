“Hay una gran preocupación en el gobernador de ver cómo resolver la pérdida del valor real de los salarios de los trabajadores”

Jujuy al día® – Así lo manifestó en una entrevista con nuestro medio, el diputado provincial del bloque de la UCR, Osvaldo Cuellar, quien se refirió al próximo tratamiento de la ley de presupuesto provincial, como así también al impacto que tendrá la misma.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Osvaldo Cuellar expresó “justamente la gente de Hacienda está trabajando con un presupuesto, ya llevan trabajando en relevamiento de datos y demás, pero con la definición del presupuesto nacional se van cerrando los números del proyecto provincial en cuanto a la definición de recursos y su correlato en gastos”.

“Falta determinar precisiones en algunos conceptos como en lo que sería trabajo público, pero calculo que en no más de dos o tres semanas el Ejecutivo remitirá el proyecto a la Legislatura para ser tratado en tiempo y forma”.

Acerca de cómo impacta el presupuesto nacional en el provincial, indicó “tiene incidencia porque se hizo un ajuste importantísimo. Lo que se estaba discutiendo era buscar la manera que eso no afecte en su real dimensión a nuestro presupuesto, vale la pena recordar que nuestro presupuesto tiene una gran dependencia de los recursos nacionales por eso no podemos decir que no va a tener incidencia”.

“Lo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo, con la figura del Gobernador a la cabeza, es tratar de atemperar ese impacto para que no incrementar la crisis por la que estamos pasando, para no ahondarla más”.

Respecto a si los aumentos de sueldos impactan en este proyecto, mencionó “sí, incide, todo tiene incidencia. Cuando uno hace el presupuesto y pone los gastos en personal tiene una incidencia en relación al presupuesto, hay un incremento en la partida”.

“Hay una gran preocupación en el gobernador, porque no es ajeno a la crisis, de ver cómo puede resolver la problemática de la pérdida del valor real de los salarios de los trabajadores. Lógicamente dentro de lo posible, porque a todos nos gustaría que el gobernador haga un anuncio diciendo que se da un incremento o lo que sea que no haga caer el valor de los salarios en términos reales, pero eso tiene que estar acompañado con la posibilidades financiera de la provincia porque si no entraríamos en una crisis de endeudamiento muy grande y la Constitución impide solicitar o meterse en un endeudamiento para cubrir gastos corrientes”.

El diputado Cuellar expresó que “la ley de presupuesto es la ley de las leyes, es la más importante, sin presupuesto, dice la Constitución, se aplica el presupuesto del año anterior incrementándolo un 20%. Eso es inadmisible, más aun teniendo en cuenta la inflación que tenemos en estos momentos en el 2018 y lo que se proyecta de inflación anual, por lo cual sería una locura”.

“Por lo tanto tenemos que empezar el nuevo periodo fiscal con ley de presupuesto, y será así”, afirmó.