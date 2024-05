Whatsapp: cómo prevenir el robo de tu cuenta

Los robos de cuentas de Whatsapp se han vuelto una de las estafas más comunes, para prevenirlo es importante activar la verificación en dos pasos.

Jujuy al día ® – En los últimos tiempos, los robos de cuentas de Whatsapp se convirtieron en moneda corriente. Los estafadores ejecutan este mecanismo de hackeo abriendo la aplicación en otro teléfono con el número de la víctima, a la que intentan engañar para obtener el código de verificación.

Una vez que lo obtienen, ingresan a la cuenta y comienzan a comunicarse en nombre de la víctima a sus contactos y realizan otro tipo de estafas, como por ejemplo solicitar dinero.

Cómo prevenir el robo de la cuenta de Whatsapp

En primer lugar, es importante desactivar la vista previa de los mensajes SMS. Cuando se utiliza la verificación en dos pasos sin una aplicación de autenticación, tienden a recibir códigos enviados por mensaje de texto. No obstante, si este código está a la vista con la pantalla bloqueada, no logran funcionar como capa adicional de seguridad si el usuario que no está atento a su teléfono.

Asimismo, muchos dispositivos móviles también tienen la opción de agregar «Passkeys», la cuales sustituyen la clave de verificación vía SMS por la huella dactilar, el reconocimiento facial o el PIN del celular.

Sin embargo, la mejor forma de proteger una cuenta es activar la verificación de dos pasos en WhatsApp, ya que es simple de configurar y evitará que este ataque tenga éxito. Esto se activa siguiendo los siguientes pasos:

Primero se debe abrir la aplicación e ir a Ajustes/Cuenta/Verificación en dos pasos y hacer clic en Activar. Luego, ingresar un código de seis dígitos y memorizarlo.

Luego, se debe ingresar la dirección de correo electrónico como capa de seguridad adicional. Por último, se observará la confirmación de la verificación en dos pasos configurada en el teléfono, lo que significa que será mucho más difícil para alguien poder secuestrar la cuenta o transferir los mensajes a otro dispositivo.

Una vez configurado, esporádicamente y de manera aleatoria, Whatsapp te pedirá ingresar el PIN, como una forma de ayudar a recordar el número. Esto no será cada vez que se abra la aplicación, por lo que no debería ser un inconveniente.