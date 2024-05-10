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Listado de Postulantes a cargo IES

redaccionuno 10 mayo, 2024

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación da a conocer el listado de postulantes para cubrir cargos en IES.

LISTADO DE POSTULANTES 1er OFREC. ORD. I.E.S.N°10 – T.S. EN GEST. Y PROD. AGROP. C/O EN CONS. DE SUELO Y MANEJO DE LOS REC. HÍDRICOS 2DO AÑO, T.S. EN GEST. Y PROD. AGROP. C/O EN CONSERVACIÓN DE SUELO Y MANEJO DE LOS REC. HÍDR. 3ER AÑO, T.S. EN AGENTE SANITARIO Y PROM. DE LA SALUD (136-2024)

https://drive.google.com/…/1d85iT1SXWuXYdWzlD…/view…

LISTADO DE POSTULANTES 1er OFREC. ORD. I.E.S.N°11 – T.S. EN ENFERMERÍA (137-2024)

https://drive.google.com/…/1JQXLCwwpaMq…/view…

LISTADO DE POSTULANTES 1er OFREC. ORD. I.S.A. ESC. PCIAL. DE TEATRO “TITO GUERRA” – T.S. EN TEATRO (138-2024)

https://drive.google.com/…/1_GQI…/view…

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