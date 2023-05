Ideas para no dejar quietos los pesos en tiempos de alta inflación

Una de las alternativas que existe en el mercado son los instrumentos que ajustan por CER, pero también hay otras que interesan a los ahorristas

Jujuy al día ® – El dato de inflación de abril arrojó una tasa de 8,4% ó 163,2% anualizado, avanzando desde 7,7% en marzo y marcando un récord por segundo mes consecutivo. Las cifras en cuestión se ubicaron, incluso, muy por encima de lo que los analistas del mercado esperaban (7,5% mediana con un rango de 7% – 8,1 por ciento).

Sin ir más lejos, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) volvió a quedar por debajo del IPC, lo que denota que la inflación tomó un ritmo al cual las expectativas no pueden recalibrarse por completo. En esta oportunidad, los analistas consultados por el Banco Central (BCRA) apuntaban a 7,5% para la medición general y a 7,4% para la medición de la inflación núcleo.

En este contexto, para el dato de mayo podría esperarse un valor superior, ya que posiblemente la aceleración de los dólares financieros se vea reflejada recién en los precios de dicho mes, al ser la medición del IPC de precios promedio y no punta a punta. Y aquí hay que considerar también que los regímenes de alta inflación suelen tener un recorrido ascendente hasta que llegue un plan de estabilización.

A su vez, la aplicación de dicho plan podría demorarse y los efectos, en consecuencia, también. Esto, en especial, en un período electoral como el que se transita y la posterior transición presidencial, que claramente aumenta la incertidumbre.

Dentro de este escenario, resulta inevitable preguntarse qué hacer con los pesos. Teniendo en claro que mantenerlos quietos o dejarlos “bajo el colchón” no es buena idea, una de las alternativas que existe en el mercado son los instrumentos que ajustan por CER, los cuales siguen exhibiendo un gran atractivo, de cara al corto o mediano plazo.

Para aquellos inversores interesados en este ajuste, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) CER son ideales: vienen mostrando rendimientos superiores al 30% en lo que va del año, cuando su benchmark (el IPC) lleva un acumulado YTD (Year to Date) de 32 por ciento.

A continuación, un breve repaso de este activo, que en los últimos años viene ganando popularidad:

– Fondo Común de Inversión (FCI) es un vehículo financiero que permite a un grupo de personas con objetivos de inversión similares, disponer de una administración profesional que se ocupa llevar a la práctica las estrategias necesarias para lograr ese objetivo, custodiando a la vez los activos en los que se invierte. Para entender mejor, en este caso, el objetivo de los FCI CER es replicar y superar a la inflación.

– Entre las principales ventajas que los FCI ofrecen al inversor, se destaca la facilidad de acceso y la sencillez de su operatoria. Están administrados por idóneos que se ocupan del día a día del mercado, lo que ofrece un plus para muchos inversores (como, por ejemplo, aquellos que no conocen mucho del mercado y/o no tienen tiempo para dedicarse al manejo de sus finanzas).

– A tan solo un clic, el inversor puede suscribir o rescatar su dinero, y no se requiere de compradores o vendedores disponibles en el mercado secundario. Tampoco de montos muy elevados de dinero para ingresar, siendo que la gran mayoría de estos fondos poseen mínimos que arrancan en los mil pesos.

– La liquidez de los fondos es otra de sus ventajas competitivas respecto del resto de los instrumentos. A diferencia de otros activos que operan en el mercado, los FCI se destacan por la disponibilidad (casi inmediata) del dinero que se invierte: el rescate (o retiro) del dinero, y su posterior reflejo en la cuenta, suele ser entre las 0hs (inmediato) y 48 hs posteriores -siempre dependiendo del plazo estipulado de cada fondo-.

– Permiten acceso a alternativas que quizás los inversores minoristas no podrían, de otra forma. Además, no tienen fecha de vencimiento, y su valor diario es público.

En resumen, todo indica que aún falta para poder ver un descenso en el ritmo inflacionario. Y en este marco, los FCI que ajustan por CER podrían ser una buena alternativa a tener en cuenta en estos tiempos difíciles, si lo que se busca es estar cubiertos en el actual escenario, sin perder el valor de los pesos.

Lautaro Franco

Fuente