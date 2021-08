Ediles se reunieron con la Contadora Mariana Blasquez

Ediles capitalinos recibieron a la C.P.N. Mariana Blasquez, quien con el acuerdo del Concejo Deliberante será designada como Directora General de Rentas del Municipio capitalino. La misma llegó acompañada de la Secretaría de Hacienda, Agustina Apaza.





Jujuy al día® – Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, afirmó que «en base a lo que establece nuestra Carta Orgánica Municipal, hay determinados cargos dentro de lo que es el Ejecutivo que necesitan acuerdo del Concejo Deliberante, en ese marco, uno de ellos es el Director General de Rentas. El intendente ha propuesto y designado a la contadora Mariana Blasquez en ese cargo y en ese sentido se llevó a cabo una reunión para que los concejales puedan conocerla, de esa manera hacer consultas sobre su función, sus antecedentes».

En este sentido, agregó: «Dentro de este encuentro el bloque del justicialismo ha manifestado su apoyo a esta designación que desde ya agradecemos. La idea es poder seguir trabajando con esta gran profesional en esta importante función dentro del Ejecutivo Municipal, ya que es el órgano encargado de la recaudación tributaria dentro del municipio·».

Más adelante, Aguiar destacó que «también se aprovechó la reunión para tratar un proyecto que fue remitido por el Departamento Ejecutivo, estableciendo un régimen de facilidades de pago tributaria, no es una moratoria propiamente dicha, pero sí establece beneficios para aquellos que se acerquen a pagar deudas tributarias del municipio, con cuotas y algunos descuentos en intereses particularmente. En ese sentido, agradecer también la presencia de la Licenciada Agustina Apaza, con quien hemos podido llevar adelante una serie de consultas y en los próximos días vamos a estar con los distintos bloques que integran el cuerpo, viendo de llegar a los consensos necesarios para quizás sancionar esta ordenanza que va a ser importante para los vecinos de la ciudad».

Por su parte, Mariana Blasquez remarcó que «me convocaron a los fines de presentarme y que me conozcan un poco, y tomar conocimiento de mi designación por parte del Intendente, tener el apoyo que necesito para realizar mis actividades en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, al frente de la Dirección de Rentas».

Además, añadió que «desde que estoy en funciones estuvimos trabajando en las necesidades que tienen los contribuyentes y cuáles son las mayores consultas que se presentan en el área, y nos han planteado la necesidad de querer regularizar la situación de personas que tienen deudas con el Municipio, por razones que no tienen el dinero para pagar no lo hacen. Lo que estamos tratando de hacer es un plan de pago en cuotas con algunas facilidades y reducción en los intereses únicamente, no el capital, a los fines de hacer más accesible la regularización de su situación, en pos de que más adelante puedan contar con los beneficios de buen contribuyente que cumplen todos los meses», finalizó.

Participaron de la reunión, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; los concejales Matías Domínguez, Leandro Giubergia, José Rodríguez Bárcena, Agustín Flores, Patricia Moya, María Galán y Verónica Valente; el Secretario Parlamentario, Jorge Beller y la Secretaria Administrativa Virginia Llapur.