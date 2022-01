«Defaulteadores seriales»: la anécdota con la que Redrado explicó cómo ven a la Argentina afuera

Jujuy al día® – El ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, dejó algunas definiciones sobre la economía y dijo que el Gobierno debería definir un programa económico como paso previo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una entrevista televisiva.

En diálogo con LN+, el economista consideró que hubo mucha improvisación y pérdida de tiempo en la negociación, que daña la credibilidad del país, y contó además una anécdota personal que reveló de qué manera ven a la Argentina en el resto del mundo.

LA VISIÓN DE REDRADO SOBRE EL PAÍS

«Primero el programa económico y después por supuesto validarlo en el Fondo Monetario y no al revés como estamos haciendo ahora», dijo Redrado en crítica a la estrategia que lleva adelante el equipo de Martín Guzmán.

El economista señaló que hubo «improvisación y pérdida de tiempo» por parte del Gobierno en la negociación.

«Lo que el país debe hacer es volver a pagar al FMI de manera creíble. Es necesario volver a tener crédito, que nos crean, como cualquier país normal de Sudamérica, que lo que hace es cuando vence una deuda sale al mercado de capitales y la renueva», agregó.

LA CRISIS DEL 2001 Y LAS LECCIONES QUE NO SE APRENDIERON

Al ser consultado sobre las consecuencias de la crisis de la que se cumplieron 20 años, cómo se aplaudió la declaración de default y la inseguridad jurídica que aún hoy persiste en el país, Redrado contó una anécdota personal.

«Una de las situaciones que más me molestó sucedió después de dar una charla en Nueva York sobre las perspectivas que tenía la Argentina un mexicano me dice que en nuestro ADN somos defaulteadores seriales», recordó.

Y añadió: «Hay pocas cosas que me molestan, tengo una larga carrera pública -continuó Redrado-. Tragué saliva para disimular el momento y le dije que no era así. Pero después me quedé pensando, esta cosa de romper contratos permanentemente».

«Te va generando una historia en la que, ¿te acordás de aquel film? Tu pasado te condena. Entonces, ahora tenés que hacer las cosas muy bien como para recuperar la credibilidad perdida», concluyó el economista..