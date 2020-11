Se celebró ayer el Centenario de la Coronación de la Virgen del Rosario de Rio Blanco y Paypaya

0 0

Jujuy al día® – Con una solemne celebración en el camarín de la Virgen, a las 9 de la mañana, se celebró el centenario de la coronación de la imagen.

En el inicio de la misma se leyó el acta de dicha coronación realizada hace 100 años.

Participaron concelebrando el Obispo de Humahuaca, Mons. Felix Paredes Cruz y varios sacerdotes.

En la homilía el Obispo señaló:

En la solemnidad del centenario de la coronación de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya comenzó su homilía haciendo referencia a la particular situación en que se da esta celebración.

“Dios lo ha querido así”, dijo, aceptando el momento difícil en que toca celebrar este centenario.

Se refirió luego a las lecturas bíblicas que se proclamaron: la presencia de María en la primera comunidad, en los Hechos de los Apóstoles y la presencia de María en las Bodas de Caná.

Señaló el obispo que María, como buena Madre, siempre está.

Estuvo silenciosamente presente cuando los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo y estuvo también presente en aquellas bodas en donde animó a su hijo a realizar el primer milagro.

Es propio de toda madre estar siempre. La madre no se borra, siempre está.

No hay vida sin madre, no hay educación sin madre, no hay fortaleza, sin madre, no hay educación, desarrollo, sin madre, no hay madurez sin madre. No hay seguridad, no hay refugio, no hay consuelo, sin madre.

Esto es lo que entendió el pueblo jujeño desde hace más de 350 años.

Ella se hizo presente en medio de este pueblo jujeño, en medio de luchas, guerras y las dificultades de los inicios.

Cuando ella está hay consuelo, esperanza, alivio.

Hace más de 350 años que María está presente la historia del pueblo jujeño.

Por eso es que hace 100 años se produjo esta coronación pontificia que hoy conmemoramos.

Citó a Monseñor Pablo Padilla y Bárcena que decía: “en el regazo de la Madre del rosario están cifradas las esperanzas de los creyentes de Jujuy; Ella enjuga sus lágrimas, cicatriza sus heridas, fortalece sus esperanzas, a todos parece sonreír”.

¡Si pudiéramos guardar en la memoria estos tres renglones!!!

Estamos en el camarín, construido para guardar la imagen.

Si estas paredes hablaran, si el corazón de la Madre hablara, cuantas cosas diría, cuántas cosas tiene guardadas en su corazón.

María guarda en su corazón todo lo que nuestros abuelos, bisabuelos, los que nos precedieron pusieron en su corazón, pasando por este lugar y mirando a la Madre.

En estos momentos difíciles le pedimos que esté.

Todos tenemos dolores, de distinto tipo.

Este año no lo vamos a olvidar. ¿Quién no ha pasado un dolor grande?

También hoy, en medio de tantas pruebas y dolores, como los que están pasando muchas familias y la misma Iglesia, la Madre está, consolando, animando, llenándonos de esperanza.

Le pidamos que esté. Ella siempre está.

Que ella sostenga a todos los que sentimos que nos hace falta fortaleza en nuestras debilidades.

Afortunadamente ella siempre está.

Al finalizar la misa partió la caravana con la imagen de la Virgen que en doble turno, a la mañana y a la tarde, recorrió la ciudad de San Salvador de Jujuy.