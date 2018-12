Crimen de Alexis: ex funcionaria aportó pruebas y deslindó responsabilidades

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Manuel Chavarria, representante legal de Gabriela Ferreyra Jenks, quien fuera directora de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano al momento del asesinato de Alexis Mamani, explicó la estrategia de defensa optada para la ex funcionaria, quien se encuentra actualmente imputada en la causa administrativa entorno a los meses anteriores al crimen.



En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Chavarria manifestó “el delito que se le imputa es incumplimiento de deberes de funcionario público, pero no vinculado a lo que habría sido el caso de Alexis en sí, sino a no controlar a las funcionarias de ese momento. Es el delito que el Fiscal Lozano investiga, no habría controlado la tarea de estas dos funcionarias”.



“Hace dos semanas conoció causa, se puso plenamente a disposición de la justicia, prestó declaración por más de dos horas y aclaró sobre cómo sucedieron los hechos y como llegó a conocimiento de ella el caso Alexis Mamani. Aportamos pruebas y deslindó responsabilidades”.



Agregó “ella explicó cómo funciona, era la Directora provincial de Niñez y Adolescencia, por debajo de ella había una encargada de OPD y existía un abogado y un encargado del OPD provincial. Se firmó un convenio con cada municipio y por eso se crean las OPD, las cuales funcionan con profesionales pagos por la provincia y un encargado de OPD que designa el municipio. En el caso de Palpalá, estaba el doctor Soria como encargado de OPD, y la doctora Montes abogada de zona de los Valles, más una encargada provincial. Es la prueba que aportamos porque, del organigrama del Ministerio, no surge esto y así el fiscal entienda cómo funcionaba”



Explicó que “el caso de Alexis Mamani ingresa por Paridad de Género, la OPD de Palpalá. Ingresó por violencia y los niños fueron llevados a la OPD como testigos de la violencia que sufría Ana Gómez por parte de Ciriaco Mamani. Los nenes son tratados de la OPD, están los informes en el expediente, donde la licenciadas Cabrera y Bornemann se entrevistan con la madre y con los menores en el barrio donde vivía la señora, en ese momento en la casa de Ciriaco, pero se tuvieron que retirar por la violencia y pasaron a la casa de los padres de Ana Gómez, y los informes no denotan violencia por parte de la madre, son clarísimos”.



“El informe psicológico menciona un gran apego de Alexis a la madre, estaba escolarizado, con las vacunas, los mismos vecinos manifiestan que habría visto a Ana Gómez con los hijos en la plaza. De esos informes, vale aclarar, mi representada no tomó conocimiento por la cadena de cómo surgen los informes. Para que tome conocimiento ella, es cuando es necesario tomar una medida excepcional, es decir que el caso revista tanta gravedad que la directora, a través de la medida excepcional de apartamiento, logre apartar al menor con anuencia del Juzgado de Familia para darle protección al menor”.



El letrado aseguró que el protocolo “se cumplió como corresponde. De los informes no surge que haya habido necesidad que tome una medida excepcional”.



“Hay que aclarar que los nenes ingresan como testigos de violencia de género, no como víctimas de violencia. En ese momento no había denuncia de abuso, no existía. Hay unas presentaciones que vale la pena aclarar, que hace el señor Quispe pidiéndole la intervención al doctor Soria”.



Resaltó “deslindó responsabilidades, fue imposible que tomara conocimiento de la situación de los menores ya que de los informes no surge la necesidad de tomar medidas”.