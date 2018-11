Desafuero a Cristina Kirchner: “el Congreso no puede ser refugio para obviar a la justicia”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la senadora por Jujuy, Silvia Giacoppo, se refirió a la nueva falta de quórum en la Cámara Alta que impidió el tratamiento del pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Además, calificó de “barbaridades” lo que la múltiple imputada y ex presidenta manifestó en la denominada “Contracumbre”.

Acerca de la falta de quórum para el tratamiento del desafuero, Silvia Giacoppo expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, “no me sorprende, pero sí es un llamado de atención para la sociedad argentina. Hoy –por ayer- se cumplían los 180 días hábiles para que el pedido de desafuero sea solicitado por el cuerpo, pero pasó lo mismo que con el allanamiento, cuando había número pusieron un pretexto para no tratarlo y cuando no existía el pretexto del formalismo jurídico no vinieron y no dieron quórum, pero por lo menos habilitaron el debate, acá ni siquiera eso”.

“Lo que pasó les debe hacer ver a los argentinos que los actores políticos del peronismo, cuando tienen cuestiones corporativas, son verticalistas desde su origen y lo van a ser siempre, se van a defender. Aquí la persona que necesite de otro compañero y que haya hecho algo imperdonable para cualquiera, ellos priorizan siempre ser de un mismo partido político, lo mismo pasó con Schiaretti en el Consejo de la Magistratura, donde hicieron que CAMBIEMOS pierda la mayoría”.

Agregó “eso nos muestra una vez más que la defensa de la Patria, los valores, los principios, la búsqueda de la verdad queda en un segundo orden. En primer lugar está el compañero y hoy –por ayer- primó antes que la búsqueda de la verdad, que el pedido de un juez en una causa tan delicada como el acuerdo con Irán”.

“Realmente ha quedado a un costado y se ha priorizado que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea una compañera más, la han protegido, todos, y que Jujuy mire las bancas, y que puedan justificar ese vacío ante el pueblo de Jujuy”.

Respecto a si esto resultó ser una muestra del manejo e impunidad del kichnerismo durante 12 años, la senadora jujeña respondió “no le quepa duda, porque si a alguien realmente de los ausentes le hubiese importado la búsqueda de la verdad, hoy hubiese estado en la Cámara, hubiese estado sentado, por lo menos hubiese escuchado, luego absténgase de votar, pero den quórum y escuche lo que teníamos para decir”.

“Es algo muy fuerte de digerir, de asimilar, es una ofensa a las instituciones republicanas. Acá no hay respeto, no solo por los ciudadanos, no hay respeto por la República y sus instituciones. La Justicia es un órgano independiente y debe actuar como tal. Fíjense en todas las señales de que no van a permitir llegar a la verdad, ahora el apriete con la causa de los cuadernos, la sociedad debe estar atenta y no comprar mensajes que son adversos a la realidad y a la verdad”.

En otro tramo de la entrevista con este diario, Giacoppo se refirió a las expresiones de Cristina Fernández de Kirchner en la denominada “Contracumbre”, y señaló al respecto que “realmente no merece ninguna opinión las barbaridades que ha dicho, no merece ni siquiera análisis”.

“Ahí es donde Argentina hubiese estado hoy, y eso debe mirar el pueblo argentino en unos meses: queremos volver a esa Argentina, a la Argentina de Chavez, de Maduro, de Dilma, de la corrupción, de Odebrecht, de los cuadernos. ¿Esa es la Argentina qué queremos?, Bueno, si es esa, la libertad y la democracia nos permite expresarnos. O vamos a priorizar un país en serio, donde las personas que hayan faltado a los deberes de funcionarios públicos, las personas que están tomado algún tipo de atributo fuera de la ley, deban rendir cuentas en la justicia o se refugien en una banca”.

Sostuvo que “el Congreso no puede ser refugio para evitar obviar a la justicia, y eso es lo que pasó hoy. Con la ausencia, dejaron que los fueros sirvan para refugio y evitar rendir cuentas a la justicia, eso pasó hoy”.