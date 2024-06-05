Atención: oferta de cargos docentes vacantes y unidades curriculares

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones.
𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 – 𝗘𝗣 𝗡°𝟰- 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗜𝗔𝗖𝗔 – 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠Á𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗔𝗗𝗠 𝗬 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜Ó𝗡 – 𝗣𝗘𝗟𝗨𝗤𝗨𝗘𝗥Í𝗔
𝟭° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦 𝗡º 𝟮- 𝗧𝗜𝗟𝗖𝗔𝗥𝗔 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗥𝗥𝗢𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗠𝗢́𝗩𝗜𝗟𝗘𝗦
𝟭° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗘𝗦 𝗡º 𝟭𝟭 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗜𝗦 𝗖𝗟𝗜𝗡𝗜𝗖𝗢𝗦
𝟭° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗨́𝗦𝗜𝗖𝗔
𝟭° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟵 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼, 𝗟𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝘁𝗮, 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗮
𝟭𝗲𝗿. 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀– 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗗𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟭 – 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗟𝗮 𝗤𝘂𝗶𝗮𝗰𝗮 – 𝗔𝗯𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮
𝟱º 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢: 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟯 – 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 – 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝟮𝟰-𝟮𝟴 𝗠𝗔𝗬𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 – 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢