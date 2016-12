Se llevó a cabo en Perico el primer sorteo de viviendas

Jujuy al día® – El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), realizó en Perico, el Primer Sorteo Público de Viviendas para Demanda Libre, las 797 familias adheridas en esa localidad, tuvieron la oportunidad de vivir un sorteo transparente, y emocionarse al experimentar la posibilidad de acceder a la casa propia.

En el Estadio de Básquet del Club Atlético Talleres, el acontecimiento estuvo dividido en dos etapas: a partir de las 10, se sorteó el primer grupo de 155 familias, que llevan más de 10 años inscriptas en el IVUJ. Luego, desde las 14, el sorteo continúo con las 641 familias adheridas que tienen menos de 10 años inscriptas en el Instituto de Vivienda.

El sistema del sorteo, creado por el Banco de Desarrollo (ex Banco de Acción Social) fue ejecutado por el responsable de sistemas del IVUJ, ingeniero Omar Luna Pizarro; y estuvo constatado por la escribana María Laura Corimayo, de Escribanía de Gobierno. Por primera vez, se incorporaron veedores al proceso, estuvieron invitados dos representantes del Consejo Provincial de la Discapacidad, Teresita González y Mónica Gallardo; y una persona representante de las familias, en cada grupo. Este importante evento estuvo organizado por el IVUJ en coordinación con la Municipalidad de Perico.

Del acto, participó el Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Jorge Rizzotti; el Directorio del IVUJ, compuesto por su presidente Walter Morales, el vocal sociasl Juan Brajcich y la vocal técnica Mariana Franco; el Secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Humberto García; la Diputada Nacional Alejandra Martínez; el Intendente de Perico, Rolando Ficoseco; entre otros funcionarios provinciales y municipales; y las familias adheridas al sorteo de viviendas para Demanda Libre.

Haciendo referencia al acto, el Ministro Jorge Rizzotti, celebró el trabajar para que “desde las políticas públicas se logre la universalidad”, logrando que el Estado llegue a todos los que necesiten, “pero fundamentalmente que esto se realice en igualdad de oportunidades”, poniendo en relieve la necesidad de la transparencia en todas las acciones de gobierno.

Por su parte, el Presidente del IVUJ, Walter Morales, indicó que este fue “el primer sorteo para demanda libre en la provincia”, el cual se realizó con total éxito y gran emoción por parte de las familias inscriptas, aclarando que éste, “no es el sorteo de la vivienda, sino del orden de prelación” para que las familias sean posteriormente visitadas por el área social del IVUJ para verificar que, quienes estén primeros en el orden de prelación, cumplen con los requisitos para ser adjudicatarios de las viviendas.

“A pedido del señor gobernador hemos destinado el 50% de estas viviendas a aquellas personas que llevan más de 10 años inscriptas en el Instituto de Vivienda, porque la institución había perdido el protagonismo en la inscripción y adquisición de la vivienda. Y estas familias ya habían perdido las expectativas y las esperanzas.”

Morales revalorizó el proceso de adjudicación que ahora implementa el IVUJ, “con este nuevo sistema, para Demanda Libre, le estamos devolviendo al Instituto de Vivienda el rol que nunca debería haber perdido y las personas vuelvan a confiar, vuelvan a inscribirse y sepan que no tienen que ser amigos de nadie, o este en tal o cual institución, para adquirir una vivienda, sino que simplemente ser un ciudadano jujeño y estar inscripto en el IVUJ” los acerca a la oportunidad.

Asimismo, adelantó que los próximos sorteos se realizarán, durante el mes de marzo en “San Pedro y Capital, que es donde se sortea la zona de Yala, Palpalá y San Salvador de Jujuy”.

El Intendente Rolando Ficoseco, felicitó al gobernador Gerardo Morales y a los responsables del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, por “la decisión que tomó al darle orden a la provincia y transparencia a los actos de gobierno y fundamentalmente porque a través de este sorteo le dan tranquilidad a las familias”.

Por último, Carmen Viviana Alemán, quien asistió al sorteo de prelación en Perico, se mostró muy emocionada y “agradecida”, esperando poder contar con su vivienda en el corto plazo. “Llevo más de 10 años esperando con mis hijos, y nunca me dieron una solución. Y ahora no me voy a cansar de agradecerle al señor gobernador y al presidente del IVUJ. Dios quiera que se me de esta casa, ni bien me digan, yo me voy a mi casita”.