Bouhid encabezó mesa de trabajo en Hospital El Aguilar

Jujuy al día ® – En el encuentro se relevó la actualidad y necesidad sanitaria de la zona para la pronta resolución mientras se destacaron metas cumplidas.

Junto a su equipo técnico, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, realizó este jueves una nueva visita al Hospitales El Aguilar, donde se reunió con directivos, jefes de servicios, personal de las diferentes áreas, referentes de la comuna local y entidades de la sociedad civil.

“Nuestra manera de gestionar en salud prioriza el encuentro en cada hospital con todos los equipos, con las autoridades locales y con la comunidad para conocer de primera mano las problemáticas y brindar ahí mismo la respuesta y resolución que se necesita. No nos quedamos detrás del escritorio, creemos que este es el camino, siempre con mucho terreno”, indicó Bouhid.

Del mismo modo, apuntó que “como indica el Plan Estratégico de Salud II, la premisa principal es reforzar la promoción y la prevención y para eso necesitamos llegar a la casa de cada familia, tomar contacto, relevar la situación actual. Claro que, por la extensión de esta región, aun algunas zonas están descubiertas y es allí donde vamos a fortalecer el trabajo para que la gente no se enferme”.

Reciprocidad con Bolivia

Respecto a la atención sanitaria de personas de otros países en la provincia, Bouhid afirmó que “este ministro planteó y realizó a través del Gobierno provincial y del apoyo del entonces gobernador, Gerardo Morales, la ley de cobro de seguro a extranjeros a excepción que exista reciprocidad”.

En ese marco, recordó como ejemplo, que, durante el Gobierno de Evo Morales en Bolivia, se firmó en La Quiaca el compromiso de reciprocidad con la presencia de las autoridades sanitarias de Bolivia y con el entonces titular de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein y luego, replicamos este convenio en Villazón. Posteriormente, con la situación política de Bolivia, todo volvió a foja cero y hoy no se cumple dicha reciprocidad. Por nuestra parte, hemos seguido atendiendo a los ciudadanos de Bolivia en forma gratuita pero ya no ocurre de igual forma con jujeños que lo necesiten en territorio boliviano, es decir, en forma reciproca”.

“En esa medida, he indicado y he pedido a todo el quipo que tengamos actualizada toda la información estadística necesaria para la implementación de un Seguro Provincial de Salud que incluiría el cobro a personas extranjeras que no tengan seguro previo al ingreso a la Argentina”, afirmó Bouhid y apuntó que “en el Hospital de La Quiaca, en zona de frontera, es donde más evidente se hace esta situación. Necesariamente debemos retomar este tema, siempre de forma diplomática y sin respuesta favorable, se deberá aplicar el cobro del seguro a personas extranjeras a partir de la ley que tenemos desde hace varios años, mucho antes que Salta, cuando abrimos el debate”.

Finalmente, Bouhid, resaltó que “creemos que teniendo en cuenta el intercambio comercial, familiar, social con Bolivia lo ideal es la reciprocidad en materia sanitaria y claro, conocer la postura al respecto del presidente, Javier Milei; de Cancillería y de Salud de la Nación”.