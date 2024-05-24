Jujuy: oferta de cargos vacantes y unidades curriculares

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones.
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟰
𝟭𝗘𝗥. 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦– 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟲 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗖𝗢
𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗗𝗘 𝗙.𝗣. – 𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢𝗦 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗥Ó𝗡𝗜𝗖𝗢𝗦 – 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗡°𝟭𝟯 – 𝗣𝗔𝗟𝗣𝗔𝗟𝗔 𝟮𝟯-𝟬𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 – 𝗖𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗜𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 – 𝗖𝗮𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 – 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗡° 𝟭𝟭𝟱𝟴-𝗘/𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 – 𝗖𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝗖𝗮𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 – 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗡° 𝟭𝟭𝟲𝟬-𝗘-𝟮𝟬𝟮𝟰