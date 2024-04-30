Jujuy: oferta de cargos docentes

Jujuy al día ® – La Dirección de Educación Primaria, comunica que el día 30-04-24, se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para las escuelas de nivel en las diferentes Regiones Educativas.
▶ https://drive.google.com/drive/folders/1Du0u0bzjcj7CU2f0FDGjiDF8iHy6WTOb
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𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗬/𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟲
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗬/𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟮
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟭𝟬
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟵
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟵
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𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 – 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟲 – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗔𝗗𝗠. 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩. 𝗚𝗔𝗦𝗧., 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗛𝗜𝗚. 𝗬 𝗦𝗘𝗚. 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗕., 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗖. 𝗛𝗜𝗗𝗥𝗜𝗖𝗢𝗦 𝗖/𝗢 𝗘𝗡 𝗥𝗜𝗘𝗚𝗢
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