Caso Iara Rueda: ocho policías fueron requeridos a juicio por el delito de violación a los deberes de funcionario público

Jujuy al día® – El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informa que la Investigación realizada por una denuncia radicada por los padres de la adolescente Iara Sabrina Rueda en contra de efectivos policiales ha finalizado, y el Fiscal de la causa solicitó el requerimiento de citación a juicio de los acusados.

La IPP estuvo a cargo del Dr. DIEGO IGNACIO FUNES, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública Nº 2.

El Agente Fiscal considero culminada la investigación por lo que requirió al Tribunal en lo Criminal N.º 2 citar a juicio a ocho (8) efectivos policiales.

Los efectivos M. L. C.; F. D. C.; H. V.; P. C.. L.; D. W. R.; E. M. V.; D. R. R.; y L. C. T., fueron acusados como presuntos coautores del delito de “Violación de los deberes de funcionarios públicos”, según lo prevé el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

La denuncia que originó la IPP fue radicada por los progenitores de la menor asesinada en el año 2020.

El padre de la adolescente se presentó en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Palpalá, el 23 de septiembre del 2020 en horas de la noche a denunciar la desaparición de su hija.

Según surgió de la investigación, en distintos momentos, los policías habrían incumplido sus deberes, tanto desde el momento de ser anoticiados de la desaparición e incluso durante la búsqueda y rastrillajes para dar con el paradero de la menor.