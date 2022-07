Morales ratificó el rumbo de gestión para profundizar la transformación de la Puna

Jujuy al día® – En reciente visita a la ciudad de La Quiaca, el gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, encabezó un encuentro con el Foro de Concejales, Vocales y Comisionados Municipales de la Puna, oportunidad en la cual se trazó una proyección de la región, ratificando políticas públicas en ejecución y otras a implementar para profundizar el proceso de transformación de la zona y, con ello, continuar el desarrollo de comunidades y pobladores.

Asimismo, el mandatario jujeño recibió un contundente respaldo de la dirigencia puneña, consustanciada con el nuevo tiempo de crecimiento armónico y sustentable iniciado en la región, desde el convencimiento de que la paz, el respeto, la igualdad y la justicia seguirán siendo la base de construcción de un futuro mejor para todos los jujeños.

Uno de los temas abordados en profundidad, fue el reciente inicio de obras de la zona franca de venta minorista de La Quiaca, proyecto que guarda “particular importancia para la Puna”, afirmó Morales, por cuanto “modificará el eje turístico y comercial desde Humahuaca a La Quiaca”, aseveró.

En este contexto, también hizo especial referencia a la proyección del Tren Turístico y su fuerte impacto en el desarrollo económico y social de Puna y Quebrada, con miras a vincular ambas regiones con Bolivia.

La producción minera con especial preponderancia de la explotación integral del litio, fue otro de los ejes temáticos tratados en detalle, en atención a su capacidad de absorción de mano de obra local, como así también de creación de cadenas de proveedores locales, lo que implica oportunidades de desarrollo genuino.

Tema no menor fue la generación de energías renovables, en particular aquellas basadas en fuentes fotovoltaicas, contemplando en este sentido la ampliación del complejo solar Cauchari, el proyecto de producción de energía termo – fotovoltaica que comparten JEMSE e INVAP, los pueblos solares y la generación de energía distribuida, iniciativas que no solo se traducirán en crecimiento sustentable, sino que también reportarán invaluables ganancias en el cuidado del planeta y la lucha contra el cambio climático.

Cabe destacar, que de la reunión también participaron el vicegobernador de la Provincia, Carlos Haquim; autoridades de la Cámara de Diputados encabezadas por Alberto Bernis y legisladores provinciales, que acompañaron al gobernador con el compromiso renovado de trabajar desde cada espacio de decisión por una mejor calidad de vida para el conjunto de los jujeños.