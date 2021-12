Cómo me convertí en un periodista poco creíble

A esta altura del partido queda claro que nadie llega a fin de mes con un solo trabajo.

Ni con dos.

Menos aún siendo periodista.

Así que sin decirle nada a los de El Sol, cuando recibí la llamada desde Berlín, dije que sí, que dale para adelante. ¿Quién desprecia una changa en euros? Pensé que sería una buena entrada, sin recordar que estaba en Argentina y que de los 200 euros por nota que me iban a pagar, el Estado me reconocería chaucha y palito, quedándose con casi todo.

Así que le dije a Frank Salchichen, de “Das Vocen den Berlinen” que “sí, te mando una nota por semana”.

Ni sabía qué medio era, parece que es re importante y que el “Círculen Rojen” alemán no mueve una ramita sin consultarlo.

O sea que lo que me pedían eran seriedad absoluta, datos chequeados tres veces, nada de complicidad con las fuentes y, mucho menos, dar como noticia lo que un funcionario manda por wassap.

O sea, estos hijos de Merkel querían que desconociera toda una tradición del periodismo argentino.

Pero, pensando en los 200 euros por nota, allá fui y me pasé todo el año contando para los alemanes los avatares de esta tierra hermosa, ¡mire que es lindo mi país paisano!

Escribo, mando la nota, me pagan puntualmente, de los 200 euros recibo tres monedas.

Una vez fui al Banco Nación y me dieron tres monedas conmemorativas de la última inundación en La Matanza. El cajero me dijo “tiene suerte, vienen firmadas por Magario. Hoy di unas que venían firmadas por Espinoza. Una firma así de chiquitita”.

Después entro en la página del “Das Vocen den Berlinen” para ver la nota traducida, pero no entiendo un soto.

Igual, confío en la precisión alemana.

Creí que todo funcionaba sobre rieles pero este sábado a las 6 a.m. -hay diferencia horaria de 5 horas, claro- recibo una llamada de Frank, enojadísimo que me mete de lleno en la realidad.

Por suerte, estaba despierto.

Ya habían pasado cuatro botelleros al grito de “heladeracalefonebateríaviejacomproseñora!!” que me habían dado una simpática bienvenida al nuevo fin de semana.

Estaba todo mal con los alemanes, pero no me lo habían querido decir; se tomaron cierto tiempo para ver si algo mejoraba.

Y yo ni sabía que había un problema.

Transcribo el diálogo con Frank de esa mañana a las 6, yo un toque dormido y cada tanto el “heladeracalefonebateríaviejacomproseñora!” de fondo.

-Esto no da para más -me dice-, el “Das voces den Berlinen” ya no soporta una irresponsabilidad más de tu parte.

No entendí nada, ¿qué irresponsabilidad? ¿Qué había escrito yo que no era cierto?

-Nos hiciste publicar que no habría aumento para los jubilados argentinos.

-Sí, es así, lo dijo la portavoz oficial.

-Pero la titular del ANSES dijo que habrá.

-Sí, es así, lo dijo la titular del ANSES.

-Nos hiciste publicar que iban a revisar la medida de las tarjetas y los viajes al exterior.

-Sí, es así. Lo dijo el ministro de…

-Pero la portavoz oficial dijo que no.

-Sí, es así. Lo dijo la portavoz.

-Nos hiciste publicar que el intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro, dejó su cargo en la intendencia porque lo llamaron del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

-Sí, es cierto.

-¿Cómo va a ser cierto si está embargado y en juicio oral por desviar 10 millones de fondos nacionales para Obra Pública?

-Bueno, pero…

-Por tu culpa publicamos que el presidente Fernández exigió que el Fondo Monetario Internacional evalúe el préstamo que le dieron a Macri antes de firmar un nuevo acuerdo.

-Sí, lo dijo y hasta festejó que le hayan hecho caso…

-¿Cómo va a decir eso, si es una práctica habitual del Fondo que se llama “Evaluación ExPost” y se hace siempre después de que se termina un acuerdo de acceso excepcional? ¡Siempre es así, antes de un nuevo acuerdo! ¡El Fondo analiza y da los resultados del anterior!¿Cómo va a exigir una cosa que ya estaba hecha?

-El Presidente dijo que…

-¿Cómo va a exigir una cosa que es habitual? ¡Basta, Osvaldo, somos el papelón de la prensa alemana!

-Lo dijo en la reunión de la UIA; dijo que…

-Pero nos hiciste publicar que Fernández no iba a ir a la reunión de la UIA.

-Es así, la portavoz dijo que no iba a ir.

-¡Fue!¡Sé serio, por favor! ¿Cómo va a decir que es una muestra de que las negociaciones avanzan, si es algo que está reglamentado y se hace siempre!

-Pero lo dijo el presidente… te juro Frank.

– Claro, como cuando nos hiciste publicar que el gobierno festejaba un acuerdo inminente con el Fondo…

-Están todos festejando…

-Menos la directora del FMI que dijo que hay mucho por hacer. ¡Por favor! Además nos mandaste para ilustrar la nota el video de los de La Cámpora, donde están saltando y cantando que no van a pagar la deuda. ¿Están en el gobierno o no están? ¿Festejan que ya arreglan y festejan porque no arreglan? Y nos llega por cable que Hebe de Bonafini amenazó al presidente con que el pueblo saldría a la calle si arregla con el Fondo.

-Es que, sí, ellos dicen que…

-Pará, que no terminé. Nos hiciste publicar que las reservas del central están robustas.

-Si, lo dijo la portavoz, textual.

-¡4500 millones de dólares tiene el central de reservas y tiene que pagar 9000 millones de acá a marzo! ¿Eso es “robustas”? ¿Por qué son tan poco precisos los argentinos con las palabras? ¿Qué es “robusta” para la portavoz?

-Es que acá es así, ustedes tienen que…

-Que nada, Osvaldo, que nada. No justifiques tu mal desempeño periodístico. Nada de lo que nos mandás desde Argentina tiene pies ni cabezas, no pasa en ninguna parte del mundo. Lo de la ministra de Salud, por ejemplo.

-¿Qué dije ahora?

El crucero del escándalo.

-Que dos funcionarias no sabían si Cabo Verde era de África o de Asia, tuvieron que googlear, que habían dejado bajar a todo el mundo, y que habían andado nuestros jubilados alemanes libremente por Buenos Aires.

-¡Fue así!

-Pero si la ministra Vizzotti dijo que no.

-¡Frank! Es la misma ministra que dijo que no hubo vacunatorio VIP, que sus padres se vacunaron ante que todos porque bueno, estaba bien, que se habían vacunado 500 millones de chicos en China y era mentira, que ahora se pelea con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, diciendo que no lo que él dice que sí.

-Claro, ¿y me querés hacer creer que alguien que dice todo eso sigue en su cargo? Basta, si te olvidaste de pasarnos la información de cómo le pidieron la renuncia o le hicieron juicio político y la apartaron de su cargo y le prohibieron ejercer cualquier cargo público, es responsabilidad tuya. ¡¡Nadie se va a creer que alguien así sigue en su puesto, alguien que dice que hay 500 millones de niños en China!! En la mayor tragedia sanitaria de la historia de la humanidad, no hay manera de que esa señora sea ministra de Salud. No sé por qué no nos mandaste esa información.

-Es que no ocurrió.

-No te creo, si en Argentina son rápidos para sacar de sus cargos a quienes no funcionan.

-¿Eh? ¡Por quién lo decís?

-Vi por arriba esto que mandaste hoy, lo de la fiscal Cecilia Goyeneche de Entre Ríos.

-Ah, lo viste por arriba… claro.

-A ver… pará, ¡otro error! ¡Te llamé y todavía no había visto esta de hoy! ¿Cómo que investigan, suspenden y le bajan el sueldo a una fiscal que estaba en un proceso contra el ex gobernador Uribarri?

-Sí.

-A ver si entendí. ¿La fiscal Goyeneche investiga al ex gobernador y actual embajador Uribarri por el desvío de unos 7,5 millones de dólares en 2015 usados para que el tipo se posicionara como candidato a presidente?

-Sí.

-¿La fiscal Goyeneche lo acusa a él, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, a su pareja Luciana Almada y a publicitarios de dos empresas de Paraná?

-Sí.

-¿Y los que denunciaron a la fiscal Goyeneche fueron Rubén Paglietto y Guillermo Mulet, amigos de Alfredo Bilbao, indicado como recaudador de Uribarri en el otro caso que se investiga, el caso “contratos”, una defraudación de más de 50 millones de dólares en 10 años?

-Sí.

-¿Y además Uribarri está siendo investigado porque durante años se cobró mucho dinero del Estado con tarjetas de débito y entre las tres personas sospechosas de recibir el dinero está, otra vez, Juan Pablo Aguilera, el cuñado mano derecha del ex gobernador, actual embajador?

-Sí.

-¿Y vos me querés hacer creer que a la fiscal que está investigando en lugar de ayudarla, la castigan?

-No soy yo, es el país.

-Vamos a tener que terminar con tus colaboraciones. Ya no podemos pasar tantos papelones. Nos dijiste que el presidente Fernández invitó a festejar porque ganaron las elecciones.

-Sí.

-¿El presidente dijo que ganaron?

-Sí.

-¿Y la portavoz qué dijo?

-Que fue un empate.

-Pero me mandaste las cifras que dicen que la oposición sacó 9.876.123 votos y el oficialismo sacó 7.972.347.

-Sí.

-Pero entonces ¿cómo dijeron que ganaron o empataron si sacaron casi dos millones de votos menos? ¿Tiene una matemática distinta argentina?

-Acá es así, Frank.

-Ya no sé, Osvaldo, si hay problemas de traducción o qué. Pero ¿nos decís que el secretario de Comercio reconoce que el congelamiento de precios no funciona, que la inflación siguió alta en noviembre y que por eso va a profundizar los acuerdos para más congelamiento? ¡No tiene lógica!

-Y…

-¿Nos decís que precisan dólares pero que el año que viene van a exportar 200.000 toneladas menos de carne de vaca, que era una medida que habían puesto para que bajara el precio y como en realidad lo que pasó fue que subió como nunca, van a profundizar la medida con lo cual van a conseguir menos dólares sin que baje el precio?… Hay un error tuyo, ahí, no puede ser cierto.

-Y…

-Pero pierden mercados, pierden producción…

-Y…

-Nos mandaste la nota, y la publicamos, de que renunció la Subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi.

-Es verdad.

-Pero el presidente dijo que no puede haber renunciado a un cargo que nunca tuvo, que él nunca la nombró.

-Es verdad.

-Nos volvés loco, no podemos trabajar así. ¡Somos al hazmerreír de la Alexanderplatz! Me mandás un video de un montón de personalidades explicando los peligros de la agricultura, pero no me mandás sus cv, ¿qué son? ¿ingenieros agrónomos? ¿biotecnólogos? ¿bioquímicos?

-No, hay actores de telenovelas, politólogos, cantantes, un chef, una madre de Plaza de Mayo.

-No es serio, no podemos publicar eso; está bien que hablen de lo que quieran pero no deja de ser una opinión más, sin ninguna información. Es como si mañana saliesen esos mismos actores enojados porque van a hacer edificios de cinco pisos frente al río y las llamasen “torres”.

-Eso también pasó.

-Lo que veníamos viendo del submarino, ¿por qué nos mandás tanta información de un supuesto espionaje a familiares de las víctimas y nada sobre el hundimiento, la causa importante, la que dice por qué se hundió, si hubo un arreglo mal hecho?

-Esteee…

-Igual, hay algo que hiciste bien, te voy a tener que reconocer.

Respiré aliviado, al menos una.

-La foto que nos enviaste de Victoria Donda hablando de minorías en Ginebra. Efectivamente, una minoría… no había nadie en esa sala.

El papelón de Donda en Ginebra.

Se hizo un silencio.

Pensé que se había cortado la transmisión.

La pausa fue interrumpida por el botellero ““heladeracalefonebateríaviejacomproseñora!” y después se escuchó algo así como una risa. Frank estaba siendo irónico. El famoso humor alemán.

-¿Cómo va a ser titular de un instituto contra la discriminación y va a hablar por las minorías una señora que tuvo a su empleada doméstica sin papeles durante años y cuando le exigieron que la pase en blanco la quiso arreglar con un cargo en el Estado? Nunca mandaste la nota donde el presidente le pide que renuncie.

-El presidente dijo que quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja al Estado. Y que si le ofreció un plan social o darle un contrato es porque en el Inadi eso es algo muy parecido a un plan social, como personal de maestranza.

-No puede haber dicho eso, no juegues con nuestra credibilidad, que ya quedó bastante dañada después del dossier que nos hiciste hacer sobre el respeto a la mujer que tienen la sociedad y el gobierno argentinos.

-Pero es cierto, los organismos oficiales tienen toda su comunicación en lenguaje inclusivo y el Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad acompaña a Thelma Fardín en el juicio a Juan Darthés.

-¿Y los homenajes a Maradona, que violó a una menor con la madre en la habitación de al lado? ¿Y la señorita que terminó en el piso de un inquilinato en Ingeniero Budge? ¿Y el nenito Lucio? ¿Por qué no me mandás las declaraciones y lo que haya hecho la ministra Elizabeth Gómez Alcorta?

-Esteee, es que no está en el país.

-¿Dónde está?

-En el Séptimo encuentro del Foro del Grupo de Puebla, en México.

-Ah, bueno, mándame su postura sobre los casos de femicidio

-Eh, dijo que estaba muy contenta con la nueva presidenta hondureña porque no sólo es una mujer, sino una mujer feminista que se presenta como antipatriarcal”.

-¿Nada más?

-No, claro, dijo también que ojalá que Nicaragua recupere la paz y condenó a Estados Unidos. Ah, y “rechazó las retaliaciones en contra de líderes y lideresas progresistas que han adoptado la forma de guerras jurídico-mediáticas, el lowfer”.

-¿Eso es todo lo que la ministra tiene para decir?

-Sí.

Se hizo otro silencio. Casi que podía escuchar el movimiento de las hojas de los tilos de la Unter den Linden. Bueno, lo podría haber escuchado si no era que volvía a pasar el botellero, se ve que hay mucha gente vendiendo cosas en este barrio.

Finalmente Frank tomó fuerza y me dijo:

-No, Osvaldo, no podemos seguir publicando estas informaciones que mandás. No tiene sentido nada de lo que decís, nada.

-Pero…

-Vamos a tener que cortar estas colaboraciones.

Quedé frío, después de la rapiña del Estado, me quedaban dos pesos. Pero dos pesos son dos pesos.

Intenté la carta de la lástima.

-¿Qué me querés decir, Frank? ¿Que ya no interesa mi trabajo?

-No, Osvaldo, lo que ya no le interesa a nadie es Argentina.

