Jony Viale: “Argentina… fábrica de ñoquis”

Jujuy al día ®-¿Sabés por qué los 29 de cada mes se comen ñoquis? Historia muy corta. El responsable es un señor que se llamaba “Pantaleón”.

Pantaleón era un médico -muy joven- que recorría Italia curando enfermos. Un día de mucho frío -un 29 de enero- (invierno en italia) Pantaleón, hambriento, le pidió un pedazo de ‘pan’ a unos campesinos.

Pero los campesinos, buena onda, lo invitaron a pasar y lo invitaron a comer. ¿Qué le sirvieron? Ñoquis de papa.

Cuando Pantaleón se va, la familia levanta los platos y se encuentra con… 15 monedas de oro debajo del plato de Pantaleón.

Esta historia se convirtió en mito. Y este mito se expandió por todo Italia haciendo que todos los 29 los italianos comieran ñoquis y pusieran monedas debajo del plato pidiéndole a “San Pantaleón” buena fortuna para los hogares.

El problema es que en Argentina el ñoqui se transformó en otra cosa. Resulta que hay gente en el Estado que solo pasa por la oficina el 29. ¿Para qué? Para cobrar.

Por eso, a estos muchachos y muchachas que no hacen absolutamente nada se les dice “ñoquis”.

Pregunta: ¿por qué en Argentina el tema de los “ñoquis” es tabú? ¿por qué nadie en la política se anima a decir que el Estado argentino está repleto de ñoquis?

El viernes Miguel Pichetto generó una polémica tremenda. Vamos a recordar la frase que retumbó todo el fin de semana. Que dijo: “Es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”.

Tenemos dos opciones.

Opción 1:

Hacerla fácil e indignarse con Pichetto. “Dinosaurio”, “retrógrado”, “facho”, “arcaico”, “picapiedra”.

Ya la hicieron todos; aburrido; de manual.

Opción 2:

Reprobar lo que dijo Pichetto con severidad. Y al mismo tiempo salir de la anécdota e ir un poco más profundo para preguntarse: ¿Qué está haciendo el ministerio de la mujer?

El presupuesto 2023 destina $ 4,2 billones para políticas con perspectiva de género.

Es decir que el 14,65% de todos los gastos del estado durante 2023 es para políticas con perspectiva de género.

Ahora bien… ¿cómo venimos en Argentina con los femicidios siendo que el estado destina casi el 15% de todos sus gastos para este tema?

Femicidios

2021: 251 femicidios

2022: 268 femicidios

Fuente: ONG La casa del encuentro.

¿Y entonces? Esta es la discusión; ¿por qué el estado pone cada vez más dinero en un ministerio completamente ineficiente?

No me interesa la orientación sexual de la ministra. No me interesa lo que haga en la cama la ministra. Sí me interesa discutir para qué usan los millonarios fondos públicos, financiados con nuestros impuestos.

Sí me interesa discutir cuántos ñoquis hay en el Estado argentino. Presupuesto del Ministerio de la mujer, género y diversidad para 2023: $54.683 millones.

Fijate cómo fue creciendo la cantidad de empleados:

-2020: 223 empleados

-2021: 672 empleados

-2022: 1.004 empleados

Fue sumando un empleado por día.

Mirá el organigrama:

-2 secretarías;

-6 subsecretarías;

-48 direcciones nacionales;

-11 coordinaciones nacionales;

Pregunta: ¿para qué sirvió todo esto si cada vez matan más mujeres en Argentina? Te recuerdo que la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta llegó a decir: “Los violadores no son monstruos. Son varones socializados en esta sociedad”.

Entonces… En lugar de perder tiempo con Pichetto y si la ministra es lesbiana o no… Vamos a lo importante.

Discutamos para qué sirven los ministerios en la Argentina. Pero no es solo ese ministerio. El Estado es un carnaval de gasto al pedo.

Hace solamente un año que asumió en ese cargo y ya hizo 8 viajes al exterior:

1. Chile.

2. Suecia.

3. EE.UU.

4. Rep. Dominicana.

5. Colombia.

6. República de corea.

7. Egipto.

8. Perú.

¿Hace falta pagarle una beca a la secretaria de cambio climático solamente porque Alberto está obnubilado con la capacidad académica de esta dama?

Jony Viale

