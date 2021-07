Jujuy. Deleznable sujeto abusaba de un niño de 10 años

Jujuy al día® – La localidad de Monterrico fue el escenario en que un niño de 10 años le toco vivir, tal vez, la peor experiencia de su corta vida. La madre, una mujer de 40 años noto un cambio de conducta desde hace meses pero no fue hasta el pasado fin de semana en que se enteró el porqué de esta transformación.

Los hechos le iban demostrando a la atribulada madre que su hijo comenzó por retraerse, no salía con amigos, bajo su rendimiento escolar y hasta que por fin, se negaba a ir a la escuela.

Esto desencadeno un epílogo que ni imaginaba, fue entonces que esta decidió tener una conversación son su hijo, esta que inició preguntándole por qué no quería ir a la escuela. El niño solo comenzó a llorar y en medio del llanto la decía “no mamá, no te quiero contar porque me da vergüenza y tengo miedo, yo pienso que vos me vas a pegar”. Una vez que tuvo la certeza de que su madre solo quería saber que le pasaba para poder ayudarlo este le confeso que «Mama cuando vos no estabas en la casa, el bebe (vecino) venía a la casa y subíamos a tu habitación, a veces en el deposito (una pieza que no usan), en las dos habitaciones el me bajo el pantalón y me apoyo su parte en mi colita y luego me manoseaba todo mi cuerpo; y no paso solo una vez.»

Allí fue entonces no dudó en denunciar en la seccional 29° a quien era el causante de la conducta del hijo, un joven de 20 años, de quien aportó datos de presunto paradero pues desde hace un año ya no era vecino.