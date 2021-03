Rubén Rivarola: “Estamos listos para defender las banderas del Justicialismo en las próximas elecciones»

0 0

Read Time 2 Minute, 59 Second

En conferencia de prensa, el Presidente del Partido Justicialista Distrito Jujuy, Diputado Provincial Rubén Rivarola se refirió sobre la convocatoria a Elecciones Parlamentarias Provinciales anunciadas por Ejecutivo para el 27 de Junio.

Jujuy al día® – El Presidente del PJ, Rubén Rivarola, se refirió sobre el adelantamiento de las elecciones parlamentarias provinciales anunciada por el Ejecutivo, y sostuvo “en mi opinión es una decisión unipersonal del gobernador Gerardo Morales. Sabemos que tiene la facultad porque así lo establece la Constitución para poder adelantar las elecciones si así lo desea. Si lo hace es por algo, como sucedió en el 2019”.

Asimismo, desde el Bloque Justicialista se mostraron en total desacuerdo con dicha decisión, ya que Jujuy atraviesa un momento complicado con respecto a la pandemia por el covid-19, sumado a la inestabilidad económica de la provincia, en este sentido, el legislador mencionó “nosotros no podemos hacer nada al respecto, el adelantamiento de las elecciones provinciales está respaldado por nuestra Constitución. Aun así desde el PJ estamos listos para salir a defender nuestra bandera, ya venimos militando y trabajando recorriendo distintos barrios y localidades, escuchando a las familias jujeñas, conociendo sus necesidades y las obras que hacen falta” indicó.

Con respecto a las internas dentro del Partido Justicialista, el Diputado Provincial resaltó, “si el Congreso decide que habrá elecciones internas, yo no me opondré. Seguramente habrá una reunión y definirán como afrontamos las elecciones. Los candidatos se definen entre todos, cada localidad propondrá diferentes nombres y buscaremos entre todos y todas los mejores candidatos para representar al Justicialismo. Estamos de acuerdo en que no todos serán de capital sino también se incluirán candidatos del interior” señaló.

Del mismo modo, el Legislador manifestó que el objetivo principal del PJ es seguir trabajando como lo vienen realizando junto a todos los diputados del Bloque Justicialista, y desde la Legislatura convocaron a los compañeros de los barrios a escuchar y buscar soluciones a los problemas de la gente, y remarcó “todos los diputados que estamos acá seguimos trabajando en la calle para responderle a la gente, ya que no están siendo escuchados” y agregó, “hoy tenemos que dejar de lado las diferencias personales para enfrentar las elecciones, el mensaje es un solo, hay que trabajar unidos, y de esta manera obtener buenos resultados el 27 de junio”.

Por su parte, el Presidente del Bloque Justicialista, Pedro Belizán hizo referencia al desdoblamiento de las elecciones y destacó “desde el bloque expresamos nuestro descontento y repudio, estamos en un contexto complicado de la pandemia, y debemos sumar los problemas económicos que sufre la Provincia de Jujuy y el país entero. Sabemos lo que representa afrontar unas elecciones y hablamos de quinientos millones de pesos aproximadamente, sabiendo que no se están pagando los sueldos a los empleados como corresponde”.

Por otro lado, expresó la preocupación relacionada al protocolo pertinente en los sufragios y sostuvo “no entendemos esta decisión, porque contantemente hacen referencia a respetar los protocolos para prevenir los contagios y aun así deciden que en 90 días se realizarán las elecciones”.

Para finalizar, el Diputado remarcó “no podemos presentar ningún tipo de nulidad, porque son facultades que le competen al Poder Ejecutivo, en todo caso estos aspectos los puede definir el Tribunal Electoral, pero no tenemos las herramientas para evitarlo” sobre el mismo tema, agregó “el apoderado del partido analizará las posibilidades para hacer una presentación” concluyó.

Acompañando al Presidente del PJ estuvieron el Presidente del Bloque de Diputados Justicialistas, Pedro Belizán; los Diputados Provinciales Alfredo Gerry, Leila Chaher, Mariela Ferreyra, Fernando Posadas, Jorge Rodrigues, Pedro Torres y Luis Cabana.