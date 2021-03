Cañeros Independientes de Jujuy y Salta piden prorrogar «de forma urgente» la ley de biocombustibles

0 0

Jujuy al día® – La Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (Ucijs) advirtió hoy sobre la necesidad de prorrogar «de forma urgente» la ley de biocombustibles, que tiene media sanción del Senado, ya que de lo contrario, «se atenta contra el futuro desarrollo de la producción» y se corre el riesgo de perder «200.000 puestos de trabajo». En un comunicado, la entidad cañera expresó su malestar por la falta de tratamiento de la prórroga de la ley 26.093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en la Cámara de Diputados de la Nación. «El proyecto para extender la vigencia de la norma, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación hace cinco meses, vence el próximo 12 de mayo», indicó la Ucijs. «La situación atenta contra el futuro desarrollo de la producción y profundizaría la pobreza en la región», advirtió la entidad.

Por otro lado, la Ucijs refirió que la sesión especial convocada para tratar el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 25 de marzo, «se vio frustrada porque no logró reunir el número necesario de legisladores para alcanzar el quórum y debatir sobre tablas la ley de prórroga, proyecto que no tiene aún dictamen de comisión». En este sentido, la entidad criticó «la actitud de algunos legisladores nacionales de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán por no haber acompañado esta iniciativa muy importante para miles de productores y familias trabajadoras que dependen de esta actividad». «Éstas son señales que desalientan las inversiones, retroceden y empobrecen aún más al Noroeste ya empobrecido.

En cualquier parte del mundo, generar un puesto de trabajo cuesta mucha inversión y esfuerzo, nosotros nos damos el lujo de perderlos.

Repetimos un esquema de inversión/desinversión constante en pos de intereses espurios», refiere el comunicado.

De cara al inicio de una nueva zafra cañera en la región, «los productores viven horas de incertidumbre porque no saben con certeza cuál será el destino de la producción.

Porque las plantas productoras de biocombustibles corren riesgo de desaparecer si no se prorroga la ley, y como consecuencia se perdería los 200.000 puestos de trabajo que genera el sector». En consecuencia, la Ucijs pidió que se prorrogue «en forma urgente la vigencia de la norma y se mantengan los niveles de cortes actuales, lo que dará tiempo suficiente para debatir con seriedad si se debe hacer alguna modificación a futuro». «Esta es la mejor vía para consolidar los objetivos estratégicos planteados en el 2006 con la incorporación de los biocombustibles a la matriz productiva nacional», consideró la institución.