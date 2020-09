Jujuy: Secuestran y violan una joven de 15 años

Read Time 1 Minute, 44 Second

Jujuy al día® – Una mujer de 53 años, domiciliada en barrio La Esperanza de ciudad Perico, se presentó en la seccional 60º a fin de denunciar el secuestro y violación de su hija de 15 años por parte de personas desconocidas.

El pasado miércoles 9, como a las 17:00 horas, la joven víctima pidió a su madre dinero para ir a comprar unos afiches. Una vez que la hija salió rumbo al negocio en que compraría, como suele ser costumbre de la madre, se asomó para ver que esta fuera con bien.

Una vez que se aseguró que todo estaba bien ingreso a su domicilio para bañarse. Pasadas dos horas se extrañó que la joven no haya regresado y por ello salió a buscarla por los alrededores de su casa y hasta la plaza del barrio. Luego se dirigió a casa de una amiga de la misma en donde le informaron no haberla visto. Luego de un tiempo de búsqueda, en medio de todo tipo de especulaciones y miedos la madre regresó a su domicilio para ver si la hija estaba de vuelta, pero no, no había regresado.

Luego de hacer llamados a familiares y consultar a otros amigos, pasadas algunas horas, se presentó personal policial junto a mi hija, quienes le informan que la joven había sido abusada. La misma hija le relato los acontecimientos “Al salir a comprar el afiche, es que en la esquina de la casa dos hombres bajaron de un auto y me cargaron, llevándome al basural donde me violo uno de ellos. No logre verles la cara ni rasgos de los mismos”. Luego de abusarla la dejaron tirada en el basural y se fueron.

La victima comentó que “solo sé que el auto donde me llevaron es de color negro, que al verme en el lugar que estaba me acorde que una compañera del colegio vivía por ahí, por lo que me fui a su casa y le comente lo que me paso a su madre y me trajeron a la policía y, posteriormente, a la casa”.