El paraíso que tiene Jujuy y que pocos conocen: parece Suiza

Las lagunas de Yala en medio de los cerros cubiertos con mucho verde invitan a transitar la paz, el sosiego y deleitar la vista.

Jujuy al día® – El recorrido forma parte del Parque Provincial Potrero de Yala, en la localidad jujeña de Yala, a 25 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con una extensión aproximada de 4.300 hectáreas. Son seis espejos de agua rodeados de cerros en medio de la selva de montaña.

Es uno de los sitios más elegidos por los turistas, como así también por los propios norteños. Se trata de la reserva natural de las Lagunas de Yala.

A muy pocos minutos de la urbe, un paraíso de seis espejos de agua, rodeados de cerros verdes y con un importante ecosistema que concentra variedad de aves acuáticas y peces nos espera.









Las Lagunas de Yala están conformadas por estos seis espejos: Los Noques, Alizar, El Comedero, Desaguadero, Rodeo y Larga. Se destacan por una frondosa vegetación, propia de la región de Yungas.

Cada laguna ofrece alternativas que varían una de la otra, los senderos presentan diferentes grados de dificultad y duración. Hay algunos paseos que se pueden realizar en vehículo.

El lugar cuenta con zonas de camping y recorridos delimitados para realizar de forma segura senderismo y avistaje.

Si bien el paseo se puede realizar en cualquier época del año, hay que tener en cuenta que en verano las lluvias son muy frecuentes.

No ensucies, no contamines, no destruyas.