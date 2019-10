Tiempo de lectura 3 Minutes, 41 Seconds

El Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin Cuidados Parentales busca mejorar la calidad de vida de jóvenes que crecieron en hogares y situaciones de abandono.

Jujuy al día® – Recibir educación sexual, ayudas económicas para alquilar o fomentar espacios de participación fueron algunas de las propuestas que jóvenes que viven en hogares o separados de su medio familiar presentaron hoy en el Congreso Nacional.

En el «Diálogo con jóvenes para una agenda de Gobierno», organizado por la Asociación Civil Doncel, Unicef y la Comisión Bicameral de defensa de los Derechos del Niño, los jóvenes presentaron ideas para mejorar sus condiciones de vida en los hogares convivenciales y para cuando tienen que egresar, a los 18 años.

En Argentina cerca de 10.000 niñas, niñas y adolescentes viven separados de sus familias bajo cuidado del Estado ante situaciones de abandono, violencia y maltrato, y al cumplir la mayoría de edad deben egresar del sistema de cuidados alternativo.

«Es complicado criarse en un hogar, pero también cuando egresamos del sistema de protección es difícil pensar dónde vamos a vivir, qué vamos a comer o si vamos a poder terminar la secundaria», dijo Jazmín, de 18 años de Salta, que egresó de un hogar el año pasado.

Más de un centenar de chicos se reunieron en la Sala C del segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para compartir las propuestas «que tienen que escuchar los gobiernos», aseguró Carla, de 17 años y oriunda de Chaco.

Entre las seis propuestas confeccionadas por los jóvenes se encuentran prevenir la institucionalización a través de programas de fortalecimiento familiar, creando un sistema nacional de acogimiento familiar.

También se pidió implementar un sistema de estándares de calidad de cuidado y aumentar la inversión presupuestaria para el sistema de cuidado alternativo.

Además, requirieron mejorar las condiciones laborales del personal a cargo del cuidado y garantizar su capacitación permanente.

«El personal de los hogares tiene que tener capacitación. No nos dan la Educación Sexual Integral (ESI). Solo son charlas informales con amigos o algunos referentes. Nos gustaría informarnos más», dijo Alexis, de 18 años, de Rosario.

Se pidió convocar como un espacio de participación, crear un sistema de casas de pre egreso o viviendas asistidas para jóvenes de 18 a 21 años y garantizar facilidades para alquilar una vivienda o cupos de crédito para casa propia.

«Siempre está la pregunta de qué hacemos después de los 18 o de terminar el colegio. Es lo que más nos preocupa», reconoció Abi, de 17 años y que está en una casa de preegreso en Rosario.

Los jóvenes, de Buenos Aires, Chaco, Salta, Jujuy, Santa Fe, Misiones, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires pidieron que el Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin Cuidados Parentales (PAE), creado por la Ley 27.364/17, se ponga en marcha en todas las provincias.

El PAE brinda la posibilidad a los jóvenes de percibir una asignación económica y contar con un referente que acompañe en esta etapa, sin embargo hubo escasos avances en su implementación y de los 5.000 adolescentes en condiciones de ingresar al programa solamente 103 lo hacen, denunciaron desde Doncel.

«Estuve desde bebé en hogares y fui creciendo y aceptando mi historia, me explicaron que no me tenía que poner mal si me discriminaban», contó a Télam Mariana, de 19 años y oriunda de Quilmes, que vivió toda su vida en hogares luego de que la abandonaran recién nacida.

«Hice mi vida sola incluso siendo menor, trato de estudiar y trabajar, la sigo peleando», aseveró.

Yamila, de 18 años y de San Fernando, se independizó hace dos meses y relató que sufrió «mucha discriminación por ser huérfana».

«Estuve en hogares, de guarda en una casa y después fui a un hogar de monjas. Sufrí maltrato. Me gustaría conseguir un trabajo para poder pagar el alquiler ahora que soy mayor», afirmó.

«Estos jóvenes han sorteado muchos destinos para que su voz sea oída. Han estado demasiado tiempo en un sistema inadecuado», aseguró la directora ejecutiva de Doncel, Mariana Incarnato, y consideró que «estos problemas son urgentes».

