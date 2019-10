Tiempo de lectura 15 Minutes, 0 Seconds

ARIES:

Amor: en este momento hay algo que está funcionando mal dentro de su relación, pero hay cosas que usted está callando. Lo peor que puedes hacer es ignorar las cosas y pensar que nada está sucediendo. Las cosas en las relaciones se van acumulando y si no se tratan en su momento pueden terminar siendo un desastre. Y esto es lo que se avecina.

Salud: eres una persona de una salud que no decae fácilmente. Esto es algo bastante bueno. Pero no quiere decir que vayas a estar siempre al descuido. Esto es lo que sucede, como sabes que te recuperas rápido todo se lo dejas a tu sistema. Y esto nunca es lo correcto. Hacerte chequeos periódicos debe ser lo mejor para ti en este momento.

Trabajo: con respecto a este mes de octubre de 2019, para Aries viene un ofrecimiento importante en los próximos días. No tienes por qué desperdiciar el tiempo y tampoco esta oferta. Lo mejor es que tomes tus cosas y cambies de aires. Puede que en el primer momento sea un poco complejo esto. Pero no tengas miedo, en un punto todo llega para mejor.

Dinero: si tomas las decisiones correctas muy pronto el dinero será un tema que no te faltará. Lo bueno en este caso es que tienes toda la energía para atraerlo, pero necesitas pensar en estrategias sólidas para poder atraerlo. En estas cuestiones se necesita planificación, no tomes tus finanzas a la ligera.

TAURO:

Amor: en relación al amor se sienten como una especie de negación al cambio en este aspecto de tu vida. En el caso de estar soltero te sientes bastante cómodo de esta forma. Y has aprendido con el paso del tiempo a amar a esta soledad que en este momento es lo que más te gusta. Es una soledad que te permite crecer como persona y llegar muchísimo más allá.

Salud: para temas de salud en este mes puede que comiences a salir de un bache fuerte. Hay un padecimiento en ti que se hace presente en diferentes momentos. No es constante y cada vez que viene lo hace más fuerte. Debes estar muy atento a esto. La mejor forma de acabar con él es dándole lucha en cada momento. No lo pierdas de vista.

Trabajo: existen ciertas actividades en tu día a día que te están separando de hacer tu trabajo como deberías. En este mes tu empleo puede comenzar a peligrar de una manera interesante. Debes prestarle mucha atención a lo que haces. Cuida tu trabajo Si tomaste ese empleo es para darlo todo.

Dinero: el dinero para ti puede llegar a ser algo bastante cómodo. Puede que seas también una persona un tanto relajada en cuanto a este tema. Pero lo que necesitas hacer es buscar formas de darle más protagonismo a esto. La vida es una sola y hay que buscar la forma de darle el valor que al tema. Porque no siempre se puedes estar relajando.

GEMINIS:

Amor: para ustedes Géminis, están rondando algunas dudas bastante importantes que pueden llegar a ser un punto de quiebre en estos momentos. Tienes que comenzar a tener mucha más confianza en la persona que está a su lado. Los celos no tienen que ser un problema para ustedes, tienen que ser una persona mucho más segura. Si no lo haces tu relación terminará.

Salud: en cuestiones de salud, Géminis, eres una persona que en todo el año está teniendo altos y bajos. Esto es algo que definitivamente no es normal. Necesitas hacer una consulta a un profesional en cuanto a este tema. No puedes dejar atrás todo lo que tiene que ver con tu salud. En algunos momentos piensas que no importa, pero los años no pasan en vano.

Trabajo: necesitas dar el doble de lo que estás dando en este momento. Puedes llegar a pensar que lo estás dando todo, y en ciertos casos es así. Pero necesitarás muchísimo más de ti en este momento. Lo que mereces es un puesto mejor, y por eso es que debes darlo todo. Este es el momento.

Dinero: este es un mes en el cual tu situación económica puede llegar a ser un poco compleja. No siempre se tiene la liquidez monetaria que se espera. Pero lo correcto siempre será establecer estrategias para que esto sea mucho más sencillo. En este caso, lo primero que necesitas hacer es buscar aliados. No emprendas negocios solo, en este momento no es correcto.

CANCER:

Amor: Cáncer, eres una persona bastante apasionada en cuanto al amor. Y esta es una de las cosas que siempre debes mantener. Toda esa chispa te llevará a grandes cosas en cuanto al amor. En estas próximas semanas o meses estarás experimentando cosas nuevas en relación a las pasiones que se despiertan.

Salud: la salud para ti es una de las cosas que puedes llegar a cuidar bastante. Pero puedo percibir que en ciertas ocasiones te obsesionas un poco. Lo mejor es buscar un punto medio. No puedes siempre estar en el médico. Busca una forma de tener una salud mental mucho mejor.

Trabajo: en octubre, necesitaras bajar un poco la intensidad en cuestiones de trabajo. En el día a día es correcto atender otras actividades. Tu trabajo no es lo único que debes hacer. Por eso es que es necesario que busques el tiempo correcto para atenderlo todo. Puedes pensar que es imposible, puede que sea difícil, pero a decir verdad imposible no es.

Dinero: no tengas miedo a tener momentos complejos en cuanto a lo monetario. Siempre en la vida hay momentos malos y buenos. Los buenos te los tienes que disfrutar lo más que puedas. Y en los malos busca estrategias para salir de ellos. En este momento establecer lazos con personas será lo mejor. Busca un negocio establecido para invertir

LEO:

Amor: este es sin duda el mejor momento para que tengas un romance que parecerá que al principio es fugaz, pero que se hace sólido y se materializa en una relación que puede ser bastante duradera. No tengas miedo de reinventarte y hacer cosas que nunca antes te habías imaginado. Este será un mes para iniciar todo nuevo.

Salud: eres una persona con una salud sólida. Esto es algo que todo el mundo te envidia. Pero llegan momentos de cambios en tu vida. Y esto te puede ocasionar que comience a aflorar alguna molestia que no sentías antes. Realmente no es nada tan complejo, si buscas la forma de atenderlo a tiempo se solucionará. Pero no tengas miedo, eres fuerte.

Trabajo: en cuestiones de trabajo eres un poco ambivalente. En un momento lo estás dando todo, pero al siguiente no. Necesitas estar siempre en una misma línea y mantener una energía constante. No puede ser que siempre estés dubitativo. Lo mejor es que te enfoques en ser constante en energías buenas.

Dinero: tu dinero llega a ser algo muy importante para ti. Pero percibo que lo guardas de una forma que no es la correcta. Es bueno guardar, pero también hay que disfrutar de las cosas. Y en este caso es lo que te está faltando un poco. Busca una manera de hacerlo diferente. No es que gastes todo tu dinero, pero sí diviértete un poco más.

VIRGO:

Amor: aunque en tu naturaleza es ser un enamoradizo necesitarás un poco de calma en cuanto a las emociones. El cerebro también influye en cosas del amor y necesitarás moderarte un poco en cuanto a los sentimientos. Lo que les estás dando a las personas, a veces parece un poco desmedido. Lo mejor siempre será tener un equilibrio sano.

Salud: eres, por lo general una persona con una salud que cuidas mucho. Pero necesitas ponerle cara a una situación. Si en un momento estás mal y al otro día bien es porque no te estas cuidando bien. En este mes podrías recaer en un padecimiento que pudiste evitar.

Trabajo: estará desarrollando una actitud que no es la correcta. Habrá Personas en tu trabajo que no querrán que ustedes estén en puestos más altos. Pero esto es solo porque ellos quieren ser. De toda manera su relación será de cordialidad. Cuando pongas este precedente todo irá muchísimo mejor.

Dinero: en cuestiones de dinero eres una persona que tiene las cosas claras. Y esto hará que en este mes tengas una prosperidad mucho más alta. No te dejes engañar por personas que tienen ofertas mágicas para ti. De ahora en adelante emprende cosas por ti mismo. Y busca la manera de llevar todo a un nivel mucho más profesional.

LIBRA:

Amor: tienes que aprender a valorar la soledad, pero no una soledad en la cual estés triste. Una soledad que te permita pensar y reflexionar sobre las cosas de la vida y sobre todo sobre el amor. Cuando logres definir muy bien qué es lo que quieres. Tu próxima relación podrás comenzar a estar mucho mejor contigo.

Salud: puede que en este mes tengas algunos problemas en cuanto a tu respiración. Necesitarás desintoxicarte y cambiar de sitio. Esto es algo que será muy importante para ti. Quizá unas vacaciones hagan que puedas buscar una forma de enfrentarte a tus emociones. Eres una persona que podría estar mucho mejor.

Trabajo: trabajar es una de las cosas que más te gusta hacer. Sobre todo en estos momentos en los cuales estás un poco ofuscado. Pero necesitarás atender cada aspecto de tu vida. Tu trabajo no es tu vida en su totalidad, solo es una parte de ella. Necesitas buscar un punto medio entre este aspecto y los demás. Siempre será lo mejor.

Dinero: pensar en dinero no es malo. Pero tampoco puedes estar todo el tiempo con este tema. No te puedes ir de buenas a primeras a cada negocio que te dicen que es bueno. Escuchar es lo que te llevará a tener éxito en este caso. Tus negocios deben ser dirigidos por ustedes. Será complejo, pero más satisfactorio.

ESCORPIO:

Amor: puede que una persona del pasado venga a tocar tu puerta pretendiendo que vuelva a ser todo como antes. Debes tener muy en claro que si esa persona se apartó de tu camino. Es porque realmente no tenía por qué estar en él. Si no estuvo ahí en tus peores momentos no tienen ni por qué aparecerse en los mejores. Ten mucha fuerza para decir que no.

Salud: tu salud puede estar bien a inicios del mes, pero si no te cuidas como deberías, será un poco inestable. Esto es algo que puedes estar un poco acostumbrado. Necesitarás a personas que estén a tu lado para ayudarte. Recibirás bastante ayuda en diferentes momentos que necesites.

Trabajo: Escorpio, en este mes comenzarás a preguntarte si el trabajo que tienes es el correcto. Llegaste pensando en que era uno de los mejores que podía haber. Pero a decir verdad en este punto no es tan bueno como creías. Lo mejor será cambiar de ambientes. Esto será lo más correcto, si no, te agobiarás.

Dinero: el dinero es una cosa que está en tu camino. Nadie puede quitarlo de tu vida. Esto es algo que se hará presente por mucho tiempo. Y en este mes establecerás las asociaciones necesarias. Estas tienen que ser con personas conocidas. Te darán la seguridad que necesitas.

SAGITARIO:

Amor: Sagitario, tienes que tomar decisiones importantes. Necesitas evaluar tus necesidades. Y darte cuenta si quieres continuar en esto con una persona que realmente te ata. Y que además no te permite hacer cosas buenas y que realmente te hagan crecer. La soledad será una de tus mejores amigas en este momento.

Salud: en cuestiones de salud puede que la mente es la que te llegue a pasar malas jugadas. La depresión es una de las cosas más difíciles de afrontar en el día a día. Y cuando pasas por esos malos momentos vez todo gris. Pide ayuda a un profesional si lo necesitas, no pienses que estás loco o que no puedes mejorar.

Trabajo: en este punto puede ser una vía de escape. Lo que necesitarás es buscar la forma de tener un tiempo para ti. Organiza tu agenda de manera en la que puedas atenderlo todo. No te preocupes por cosas que no son importantes. Este es un momento en el cual necesitas cosas de calidad en tu vida.

Dinero: no busques tanto el dinero. Para ti es algo que vendrá solo. Eres una persona que logra atraer las energías de una manera muy buena. No tengas miedo a equivocarte nunca. Lo mejor es que te levantes, y esto es lo que sucederá en este mes.

CAPRICORNIO:

Amor: para este mes viene algo bastante bueno para ti. Se acercará a tu puerta una persona. Que tan solo con verla moverá todos los sentimientos que se encuentran en tu corazón. Será uno de esos amores que parecen a primera vista, pero te darás cuenta que es algo mucho más especial.

SALUD: En cuestiones de salud para ti capricornio vienen cosas buenas. Puede que en el pasado te hayas sentido un poco mal. Pero este mes será renacer en diferentes aspectos. Y no solo en la salud física, si no en lo mental. Que en este punto puede que te haga bastante falta. No tengas miedo a los cambios.

Trabajo: las cosas como las conoces en este momento de tu vida ya no serán igual. Aunque eres una persona que se acostumbra con mucha facilidad a las cosas. Lo mejor en este sentido es dejar que todo fluya. Y en el ámbito laboral se te presentarán algunos inconvenientes. Lo que necesitaras es avanzar.

Dinero: En ciertas ocasiones no recibes todo el que quieres porque no lo das todo. Y esto tiene que ver con una cuestión energética. Intenta cambiar tu mente antes de las estrategias para conseguir mejor estabilidad económica. Te puedo asegurar que esto te ayudará mucho más.

ACUARIO:

Amor: Acuario, en este mes necesitarás prestar mucha más atención a la persona que está a tu lado. En ocasiones, puede que la estés dejando sola y que se sienta un poco triste y sin amor. Si está contigo es porque necesita que la amen. Si no le pones cuidado a esto, puede que tu relación termine bastante mal.

Salud: eres una persona con una salud fuerte. Pero en este momento el sueño te va a comenzar a fallar un poco. Todas las personas necesitan dormir lo suficiente para poder rendir en el día a día. Y esto es algo que te puede estar faltando un poco. En ciertas ocasiones no duermes lo que debes. Una salud comienza desde allí, cuida ese aspecto.

Trabajo: en ciertas ocasiones puedo observar que quieres dar más que los demás. Pero es una forma de competir que en ocasiones no es la más correcta. Lo más idóneo siempre sería hacer las cosas de una forma mucho más sana. Esto te dará mejor ambiente en el trabajo y te hará sentirte mejor. En teoría eres uno de los mejores, pero no te vayas por lo fácil.

Dinero: en cuestiones de dinero por lo general eres una persona próspera. Pero llega un punto de la vida en el cual es correcto buscar formas eficientes de conseguir dinero. En ocasiones te llega casi del cielo, pero no siempre será así. De ahora en adelante hazlo de una forma mucho más consciente.

PISCIS:

Amor: este mes tu relación pasará por varios procesos. En los cuales para ti se generarán muchísimas dudas. Si tienes pareja constantemente estás dudando de ella con que puede estar con otra persona. Pero debes dejar de ser tan paranoico. La verdad es que la persona que está a tu lado te ama muchísimo y haría lo que sea por ti.

Salud: puede que comiences a tener unos altos y bajos. Debes prestarles muchísima atención a padecimientos previos. Tu salud es sin duda alguna una de las cosas más importantes. Y lo que sucede es que lo dejas en un segundo plano y no puede ser así. Cuando logres equilibrar tu salud todo irá mejor.

Trabajo: tienes que mejorar mucho más en cuestiones de trabajo. Siento que en ocasiones no das todo lo que deberías. Llegas a estar en tu zona de confort el mayor parte del tiempo. Y esto hace que te estanques un poco. Quizá en este momento no te des cuenta de lo complejo que es. Pero a medida que vaya pasando el tiempo te darás cuenta.

Dinero: no todo el día se puede estar pensando en lo monetario. Siempre hay otras cosas que sin duda son más importantes. Aunque tu fin principal sea ganar dinero debes buscar una forma en la cual lo ganes. Pero que no descuides los demás aspectos de tu vida. En este punto necesitas ser más consciente de tus finanzas. Por astrologamarga@gmail.com

