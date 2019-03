Jujuy: “no sé si a los choferes les hace falta un curso para que sepan que están transportando personas”

Jujuy al día® – Así lo manifestó a nuestro medio Víctor Santiago Chávez, hermano de Sonia Chávez, la docente que hace dos años murió luego de caer de un colectivo en movimiento que no cerró sus puertas al avanzar. Hoy, Estrellas Amarillas pintará el lugar donde la mujer perdió la vida.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Santiago Chávez expresó que la muerte de su hermana “fue una desgracia que en realidad se podría haber evitado. Al estar cerrada la puerta del colectivo, se podría haber evitado. Ella dejó pasar a mi sobrino y a una señora que llegaba apurada y, cuando va marcar, el colectivo frena porque, según el chofer, se le cruzó alguien, y mi hermana y sale despedida por la puerta que estaba abierta, y da con su cabeza contra el asfalto. Ella tenía 43 años, era maestra y dejó tres hijos”.

Sonia Chavez

Consultado sobre si la muerte de su hermana generó algún cambio en el transporte público de pasajeros, o en los choferes de los colectivos que circulan en nuestra ciudad, Chávez manifestó “viajo todos los días en colectivo y observo, desgraciadamente, esto que nos pasó, todos los días en el comportamiento de los choferes y puedo decir que por ahí un 50 y 50 de los choferes toman conciencia de esto. Hay choferes que cierran la puerta antes de avanzar, y es un alivio ver eso, pero hay otros que cuando la gente sube no hacen un metro sino de parada a parada y no cierran la puerta”.

“Encima no podés ponerte a discutir con ellos porque no le cambias el comportamiento, tienen esa esencia, no sé si les hace falta un curso de seguridad para que sepan que están transportando personas”.

“Lo que le pasó a mi hermana, no debería pasar de nuevo nunca. A nadie. No me gustaría conocer otra familia que pase por esta situación”, afirmó a JUJUY AL DÍA®.

En relación al chofer que conducía el colectivo el día de la muerte de su hermana, mencionó “no quise averiguar eso, me dijeron que lo bajaron a taller, luego gente que me conoce me decía que lo despidieron, otros que seguía trabajando, pero trato de no saber de este hombre”.

Chavez comentó que Estrellas Amarillas pintará en la jornada de hoy a las 16 horas la estrella con su nombre en la calle Carrillo y Libertad, en Ciudad de Nieva, donde fue el accidente.