Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la diputada nacional Gabriela Burgos, se refirió al proyecto de su autoría sobre los juicios por jurado y aseguró que la provincia de Jujuy, y su sociedad, están preparadas para su aplicación.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Burgos señaló que “he tomado conocimiento de lo expresado por el doctor Kamada en su medio y lo tomo con mucha alegría porque comparto lo que él dice en sus declaraciones”.

“Dentro de la Comisión de Legislación Penal vinimos trabajando todo el año pasado en tratar de unificar los criterios de los más de 13 proyectos presentados que iban en esa sintonía. Comenzaron siendo 3 y terminaron siendo 13, lo cual denota un tema transversal para todos los bloques del Congreso de una deuda pendiente que tenemos en Argentina. Bien lo dice nuestra Carta Magna, de 1853, que todos los procesos criminales tienen que fenecer por juicio por jurado y el Congreso es el que debe dictar una ley especial al respecto”.

“Particularmente en las provincias donde está funcionando, ha sido muy positiva la participación y puesta en marcha del juicio por jurado. Esto significa cambios de paradigma y sin lugar a duda que van a ser difíciles de implementar, pero no imposible. Es como cualquier cambio que se introduzca en una sociedad, pero estoy convencida que es un amigarse entre la sociedad y la justicia donde hoy hay lamentablemente una división y una grieta bastante grande en cuanto a eso”.

Agregó “esto tiene que ver también con ese sentido de justicia en estado natural que tiene la sociedad, y es nato en la sociedad. Si somos capaces de elegir a nuestros gobernantes a partir de los 18 años, por qué no tenemos la capacidad para, a través de la instrucción que van a llevar adelante los jueces o el juez de la causa, que va a ser uno de los responsables de ordenar al jurado, encaminarlo, y será el jurado quien deberá escuchar la producción de las pruebas dentro de la audiencia, donde fiscales, querellantes y el defensor son los que deberán producir las pruebas dentro de la audiencia, tratarán de convencer y demostrar la postura de cada uno de ellos respecto del lugar que ocupa”.

En relación a cuándo podría implementarse plenamente en Jujuy, señaló “sinceramente no me atrevería a dar una fecha porque son procesos que llevan su tiempo, pero tenemos buena expectativa. Me pone contenta saber que cuando se lo exprese al Ministro, hace un tiempo atrás, me dijo que lo hagamos y en otra oportunidad cuando lo hable con el doctor Lello Sánchez me dijo que sí y que lo presente al proyecto en la comisión”.

“Si bien mi proyecto habla de un cambio dentro del Código Procesal Penal de Nación, es a nivel nacional, y por qué no plantearlo en esta oportunidad donde se está avanzando en uno nuevo en la provincia”.

Indicó “hoy Argentina ya puede hablar de una jurisprudencia propia de juicio por jurado en base a las provincias que ya lo tiene implementado. Hoy con buscar y ver la página de la Asociación de Juicio por Jurado, y ver la información sobre todos los procesos fenecidos por el veredicto que dieron los jurados, vamos a ver que son bastantes y muy equitativas las resoluciones de los mismos”.

Respecto a si la justicia de Jujuy y sus ciudadanos están listos para esto, Gabriel Burgos expresó a este diario, “totalmente, ese es uno de los grandes mitos que se tiene, que la sociedad no está preparada. Yo creo que sí, y debo confesar particularmente que era una de las esbozadas en una de esa posturas. No es que he cambiado rotundamente, o que no resisto un archivo, simplemente he escuchado a esas partes donde me hicieron ver que eso es solo una idea que se tiene para evitar ese avance”.

“La sociedad está preparada porque se siente parte de esa toma de decisión, de eso tan importante que implica declarar a una persona culpable, o no, del hecho que se le imputa. Carga sobre sus espaldas una responsabilidad, la misma que tienen los jueces al momento de dictar una sentencia, solo que esto lo hacen no como el día a día, sino como el día en su vida que tomaron la decisión a través de su veredicto”.