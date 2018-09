Jujuy: la provincia diariamente recupera lotes que son ofrecidos a la venta de forma ilegal

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Humberto García, titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, se refirió a la problemática de las denuncias por venta de lotes de forma ilegal como a su recuperación, y aseguró que diariamente se lograr recuperar decenas de lotes que luego son nuevamente adjudicados.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Humberto García expresó “permanentemente hacemos denuncias en las comisarías, fiscalías, entiendo que algún Fiscal o Juez debería actuar de oficio. También hay mucha gente, particulares, que denuncian esto, acá cualquiera está habilitado a hacer denuncias, porque es taxativa la Ley de Tierras Fiscales no se puede vender, enajenar, comprar”.

“Ese tema es permanente y nunca tuvimos resultados ni gente con sanciones o presa, queremos ver la forma en el Código Contravencional también porque la ley dice que no se puede hacer eso y si no cumplís hay sanciones, pero es permanente el tema de los lotes”.

En relación a quienes son las personas que realizan estas ofertas de lotes fiscales y son denunciados, García mencionó “son personas pero esto fue cambiando, fue muy dinámico el tema de los lotes. En un principio había organizaciones que hacia esto, había punteros, referentes de algunas organizaciones que hacían lo propio, que eran dueños de manzanas, por ejemplo, en las 150 hectáreas, había manzanas que se la conocían bajo el nombre de una organización o del puntero, se creían dueño de los lotes”.

“Es muy difícil regularizar toda la provincia por lo dinámico de esto pero fue cambiando y ahora son las personas las que se ocupan de esto, hay gente que tiene un lote en las 40 hectáreas de Libertador, en Yuto, en las 150 hectáreas y como no están registrados lo venden con un boleto de compra venta pero nunca tendrá escritura ni papeles como tiene que ser porque no pasa por acá ni Regularización Dominial, no tiene validez”.

En cuanto a la recuperación de lotes, García indicó “así es, se recuperan un montón de lotes, recordemos que la ley de tierras fiscales también dice que si no se demuestra arraigo eso vuelve inmediatamente, sin embargo tenemos algunos problemas a la hora de recuperar algunas casas hechas por cooperativas, Mejor vivir, siempre hay problemas, porque por ejemplo aparecen y te dicen ‘es de mi hijo pero se fue a vivir al sur’, cuando esto es un sistema solidario, si hay un lote o casa vacía y no hay nadie viviendo porque no puede o no tiene ganas, vuelven porque hay jujeños que necesitan un lote y es lo que hacemos, los recuperamos e inmediatamente se lo adjudicamos a alguien y eso es diario en la Secretaria, recuperamos lotes en toda la provincia”.

“Por ejemplo lunes y martes recuperamos alrededor de 15 lotes en San Salvador y en Yuto otros tantos, pero es a diario lo que recuperamos, muchos lotes y ahí nomás se vuelven a adjudicar”.

Acerca de la situación de predios completamente usurpados, García explicó “Aeroclub, Los Huaicos y Campo Verde, están con un problema de judicialización grande donde no podemos intervenir, estamos esperando que se expida la justicia para recién poder urbanizar para emprolijar las cosas, ya que en lo que es el Aero se pusieron como tenían ganas y piden que hagamos recolección de residuos pero no se puede entrar con el camión, está totalmente mal urbanizado y eso no lo vamos a avalar, debemos urbanizar de nuevo”.