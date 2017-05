El Secretario de Seguridad Vial afirmó que el estado de las rutas en Jujuy “es malísimo, deja mucho que desear”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario de Seguridad Vial de la provincia, Comandante (R), Luís Martín, se refirió al estado de las rutas nacionales y provinciales y la incidencia que esto tiene en los accidentes viales, aunque sostuvo que el factor predominante es el factor humano.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Luis Martín expresó “si vamos a lo que dice la doctrina, la trilogía vial, los accidentes ocurren por tres factores: falla humana, el vehículo y ambiente geográfico, que tiene que ver con el estado del camino, la señalización y las condiciones climáticas”.

“El 85% de los hechos ocurre por una falla humana, el otro 15% lo podemos repartir en un 7% para el vehículo y 8% tiene que ver con el estado del camino. No es mucho lo que incide pero es importante tener buenos corredores, bien señalizados, con una cinta asfáltica como corresponde, pero lamentablemente el 85% de los accidentes ocurren por una falla humana”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al Secretario de Seguridad Vial acerca del estado de las rutas en Jujuy, quien admitió que “es malísimo, deja mucho que desear”.

“Por eso nuestro gobierno está constantemente trabajando sobre varios frentes. Ahora hemos tenido que trabajar desde principio de año por los eventos climatológicos que han ocasionado desastres en la provincia, y hemos empezado con Volcán, Tilcara y Valle Grande”.

Agregó “pero realmente las rutas nacionales y provinciales necesitan arreglos, muchas horas de trabajo y este gobierno lo va a lograr”.

Además Martín señaló que “el problema más grande que tenemos es la falla humana, donde de esto están los excesos de velocidad y el consumo de alcohol. Es preocupante, porque venimos realizando permanentemente campañas de difusión donde solicitamos permanentemente que aquella persona que haya bebido alcohol no conduzca y nos está costando, pero lo vamos a lograr mientras que las multas son más onerosas y reitero, lo que no entra por la conciencia entrará por el bolsillo”.

“Tenemos que ser responsables como usuarios de la vía pública, hay personas que aún no se colocan el cinturón de seguridad, ni hablar de los motovehículos donde no utilizan cascos”.

Sostuvo que “los días que trabaje en Libertador, salimos y veo que no se acostumbran a usar el casco, queremos lograr una conducta homogénea, no puede ser que acá utilicen cascos en un 70% y en otras ciudades como San Pedro o Libertador no lo hagan. La ley nacional de tránsito es para que todos la cumplan y cuando tengamos una conducta homogénea, responsable y seamos solidarios con el prójimo en el uso de la vía pública, inexorablemente vamos a disminuir la siniestralidad”.