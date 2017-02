“El Partido Justicialista debe recuperarse como instrumento necesario para política provincial”

Jujuy al día® – Recordemos que, según lo manifestado por el apoderado del Consejo Nacional del Partido Justicialista Sr. Oscar Landau, la decisión tomada con respecto al PJ Jujuy, son similares a las medidas tomadas en las provincias de, Tucumán y Misiones con posterior ratificación del Congreso Nacional y sin objeción de la justicia nacional.

En consecuencia, estando ya en Jujuy el Interventor designado el Dr. Celso Jaque, quien, en un plazo de 360 días, deberá tomar todas las medidas necesarias para normalizar el PJ Jujuy, de cuya disposición partidaria tiene pleno conocimiento la Dra. Servini de Cubría, es que, en mi condición de afiliado y amparado en las disposiciones de la Carta Orgánica partidaria, sobre mis derechos establecidos en el art. 9 que dice “Todos los afiliados tienen derecho a intervenir y participar en la vida y actividades político-partidarias, de acuerdo a las disposiciones de ésta Carta Orgánica etc, etc.”, he creído conveniente entrevistarlo para saber sobre la situación actual del partido, y brindarle un comentario personal por los hechos irregulares que se produjeron a partir del 2007, cuando comenzaron a impedirse las elecciones internas dentro del mismo partido, pese a las promesas que partieron desde el famoso congreso de La Viña (26-3-2007), cuando nos prometieron “Llevar adelante un proceso de elecciones internas, jerarquizando al partido como institución fundamental del sistema democrático”. Los recortes periodísticos del citado acto, citan y se los ve en fotos, a dirigentes que al poco tiempo pasaron a formar frentes opositores y que varios, a hoy, participan como oposición, mientras muchos militantes nos quedamos a soportar todas las tormentas y traiciones a las que nos sometieron los “dirigentes” nacidos del amiguismo, el parentesco o la portación de un apellido de la política del pasado. De estos grupos, surgieron en su mayoría, los que nos llevaron a las derrotas desastrosas en forma escalada desde 2009 y con la catastrófica y pérdida de la gobernación, merma de las bancas provinciales, pérdida de municipios como fue el de capital por incapacidad conductiva electoral etc.

Haciendo un repaso, distintos dirigentes logreros, armaron rancho aparte, desde la formación del FPV, anulando la palabra “justicialista” que otrora supo llevarnos a triunfos con la fuerte presencia mayoritaria del PJ. A muchos, dolió la supresión de la palabra “Justicialista” del FPV, mientras en otros distritos, no ocurría lo mismo, tal vez por la firmeza de sus autoridades distritales contrariamente a las actitudes genuflexas locales.

Para colmo, varios notables dirigentes responsables del estado del partido, se encontrarían, sospechados de corrupción, desfalcos, conductas deshonestas y desleales con los votantes y con los mismos compañeros que los ayudaron a llegar a distintos cargos y que a hoy, ya ni los saludan. Estos desaires en política, a la larga, se pagan.

Ahora, en distintos sectores, barrios donde está la militancia peronista que no vivió del curro y que no tiene los problemas como el de los “dirigentes”, porque hay que recordar que Perón decía “el problema del peronismo está en sus dirigentes y no en la militancia etc,etc”, ya, a muchos les entusiasma la idea que, una medida favorable que debe tomar el Interventor –entre otras—es convocar a INTERNAS CERRADAS PARTIDIARIAS para los cargos electivos nacionales, provinciales, municipales etc, y que los propios militantes decidan como poder básico democrático del partido. Una imprudencia sería, armar “listas de unidad” con el argumentos de que la sangre no llegue al rio, porque en el armado volverán a estar los mismos mariscales de las derrotas. Si desean participar, pues pueden ayudar empujando el carro desde atrás en la décima fila, porque si van adelante, perderán otra vez.

Ya no, la mesita de los cinco ni la de los doce. Tampoco los repetidores. Y los que se fueron, idos están.

Dicho todo esto, el Sr. Interventor tomo en cuenta y, aseguro no tener preferencias por sector y personaje alguno y que también era partidario de la interna para los cargos electivos. En la charla, hubo muchas coincidencias.

Casi al final del encuentro, le solicité al interventor seguir escuchando a la militancia, caso contrario, estaremos en problemas, ya que el PJ –entre otras cosas– lleva diez años sin celebrar las INTERNAS contradiciendo lo que establece la Ley 23298 art.50/a) que establece celebrarlas cada cuatro años para evitar la pérdida de la personería. Obrar en consecuencia, será honrar a la democracia. Lo contrario, tendrá olor a trampa. Podrán hacerse cientos de “cumbres de dirigentes oportunistas”, pero la decisión final, estará en manos de los militantes y sus votos.

Jorge A. Casiva-Concejal PJ (M/C) Afiliado-DNI 78289506-