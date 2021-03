Gerardo Morales: «En 2019 nos merecimos que la gente nos vote en contra»

0 0

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy y dirigente radical, Gerardo Morales, aseguró que en el 2019 Juntos por el Cambio merecía perder la elección presidencial y remarcó que el ex presidente Mauricio Macri no es su candidato para 2023, ya que aboga por una fuerza política más de centro y menos radicalizada.

«Hay sectores del Gobierno y de Juntos por el Cambio que profundizan la grieta, que son extremas. Hay un corrimiento a la derecha en una parte de Juntos por el Cambio. Esto se lo dije a Horacio (Rodríguez Larreta). Tiene que haber más política», sostuvo Morales en declaraciones radiales.

El dirigente radical se refirió a lo ocurrido con la coalición que integra en los últimos años y manifestó la necesidad de «seguir fortaleciendo al radicalismo en todo el país», en tanto que aclaró que la idea es «llevar candidato» tanto a gobernador de la Provincia de Buenos Aires como a presidente para 2023.

Respecto al ex presidente Mauricio Macri, sostuvo que no pudo ir a la presentación de su libro porque estaba ocupado en tareas de gestión pero que le envió un mensaje y lo invitó a presentar el libro en Jujuy, donde dijo que lo acompañaría si acepta.

De todos modos, manifestó que Macri no es su candidato para 2023: «Macri no es mi candidato. Quiero un candidato radical para el 2023. Un Juntos por el Cambio fortalecido que funcione más como una fuerza política y que no represente a la derecha: que se ponga en el centro».

En ese sentido, sostuvo que «no hay que volver a cometer errores que se cometieron en el pasado». «No lo digo ahora, es algo que le dijimos a él cuando gobernaba: el tema tarifas y algunas políticas económicas ortodoxas», indicó. También consideró que «hay que tener una mirada más federal del país» porque la Argentina «va a resolver su economía desde el interior».

«El mejor equipo de los últimos 50 años fue un fracaso. La gente nos votó en contra. El radicalismo cree en el Estado y en la inversión pública. El PRO no cree en el Estado como cree el radicalismo. La gente nos votó en contra porque nos merecíamos que nos voten en contra», aseguró Morales. Y agregó: «No me siento cómodo expresando a la derecha. El 80% de la gente quiere soluciones para su vida y quiere a alguien de centro».

Por último, se refirió al triunfo de Maximiano Abad en la conducción del radicalismo en la Provincia de Buenos Aires y sostuvo que es una «celebración» porque «hubo una muy buena participación» ya que «más de 110 mil afiliados fueron a votar».