Jujuy: le habrían hackeado su perfil de facebook y la extorsionaron para no viralizar sus chats

Jujuy al día ® – Días atrás, una joven denunció que delincuentes la extorsionaron con hacer públicos una serie de chats de su perfil de Facebook. La mujer pagó 195 mil pesos a los malvivientes.

La víctima relató en su denuncia que alrededor de las 15 horas del viernes no pudo acceder a su cuenta de Facebook, lo que no le dio mucha importancia. Sin embargo, horas después, recibió mensajes a través de WhatsApp desde un número desconocido, en los cuales una persona no identificada le mencionó que tenía el control de su perfil de Facebook y poseía capturas comprometedoras de conversaciones de Messenger que supuestamente la implican con un conocido suyo.

Esta persona amenazó con publicar los chats en redes sociales si la denunciante no realizaba una transferencia de dinero.

Atemorizada por la posibilidad de ser expuesta públicamente, la denunciante transfirió 195 mil pesos a una cuenta a nombre de una mujer, la cual fue suministrada por el o los delincuentes. El pagó lo realizó con el compromiso del extorsionador de borrar los mensajes.

Pero unas horas después recibió nuevos mensajes del mismo número solicitando más dinero bajo idéntica amenaza.

Ante esta situación, la víctima decidió acudir a la Policía a denunciar lo acontecido.