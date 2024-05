Se incorporó a la Ley Bases el capítulo del tabaco

Jujuy al día ® – El diputado nacional por la UCR de Jujuy Jorge Rizzotti evaluó que la incorporación del capítulo del pago del impuesto interno es el logro de haber alzado la voz como provincia, junto al sector productor e incluso desde la Legislatura provincial; también, señaló lo inconsistencia de otros legisladores de Jujuy que no acompañaron tal incorporación.

Solicitud de incorporación del capítulo tabaco

Rizzotti, previamente, se expresó en la madrugada de hoy, pidiendo que se incorporara el tratamiento del pago del impuesto interno, «en un proyecto de ley que muchos vinimos a acompañar a sabiendas de lo que falta, con muchas tensiones, y aun así entendiendo que damos herramientas para que el Ejecutivo cumplan con algo de lo que fue lo que le prometió a la mayoría del pueblo, que lo votó». Al solicitar la incorporación que fue aprobada tras el mediodía, dijo también que «vengo de una provincia en la que necesitamos con urgencia planificar y ejecutar sobre decisiones que debe tomar el gobierno nacional, y estoy acá elegido por mi provincia».

«La búsqueda es terminar con una situación de desigualdad e injusticia, que roza casi la evasión de una empresa que puede obrar con complicidad de los Gobiernos; en el primer proyecto de ley Bases estaba contemplado esto, superar esa situación, y luego el Ejecutivo dijo que no era el momento y se hizo el distraído», recordó Rizzotti, y continuó: «hoy veo a diputados y diputadas de provincias tabacaleras votar en contra, aunque les pido a todos una definición de si se trata o no, de si somos cómplices o no de la evasión y la desigualdad».

«No sólo tiene que ver con las provincias tabacaleras, con los productores, el FET, sino que perdemos todas las provincias argentinas que recibimos coparticipación si no tratamos esta incorporación», siguió el legislador en su expresión en el recinto del Congreso en la mañana. «Pido al oficialismo, a aquellos que acompañan desde un compromiso a este proyecto, que definan; yo, desde la oposición, desde la UCR, exijo que se trate el pago del impuesto interno», reiteró.

«Quiero también que empecemos tras esta ley a tratar los temas que también necesitamos, como el que presenté en el proyecto de reponer el subsidio del transporte, porque no a todo el país se le quito el subsidios, hay 265 mil millones que se le sigue dando al AMBA, y ese monto por 4 meses equivale a lo que en todo el resto del país necesitamos para todo el año, exijo también que se reponga el presupuesto para la UNJu, las obras sobre nuestras rutas nacionales, que propicien la gestión para Cauchari 3 y 4, que autoricen el uso de las vías por las que nosotros los jujeños hemos invertido y aún no podemos usar, y por favor, que repongan los programas para que los enfermos oncológicos reciban los medicamentos que necesitan; pido que en este modelo que el oficialismo se ponga a trabajar para resolver los problemas del país y que también permita que las provincias podamos trabajar», cerró.

Aprobación de la incorporación

Tras el mediodía, se votó la incorporación del capítulo que había solicitado Rizzotti a la madrugada. «Lo leemos como un pequeño logro en este momento tan difícil ante un Ejecutivo que es tan poco flexible y parte de una oposición que no tiene ni escucha ni muchas veces vergüenza aunque sí enormes contradicciones: no acompañaron esta incorporación legisladores jujeños de la izquierda y el kirchnerismo que suelen hablar contra la concentración y a favor de los trabajadores pero no acompañaron una herramienta para superar la competencia desleal configurada por el operar de la Tabacalera Sarandí que impacta en las arcas nacionales, en cada provincia que recibe coparticipación y, con énfasis especial, en las provincias del norte que sufrieron una pérdida acumulada de más de u$s700 millones en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco», señaló el legislador radical, quien también indicó que «en igual sentido, el diputado jujeño por el oficialismo en Nación votó en contra, contra la producción contra trabajadores y contra la economía de su provincia».