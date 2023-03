Jujuy: el agua del Dique los Alisos estaría afectada por una cianobacteria, esperan resultados para confirmar o descartar su toxicidad

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Presidente de la Agencia de Desarrollo sostenible de los Diques, Víctor Hugo González, se refirió a la detección de una colocación vedde n el agua del Dique Los Alisos, y a los análisis de la misma.

Expresó “está casi confirmado, si bien aun no nos llegó de Buenos Aires pero la Universidad nos había adelantado que con seguridad se trataría de una cianobacteria. Continuamos con el cierre total del Dique para el uso deportivo, ya sea de pesca, de deporte o cualquier otra actividad que se haga cerca del espejo del agua. ”.

“Mermó un poco la cantidad de alga que se puede ver pero así y todo todavía es bastante importante su presencia. Estuve recorriendo el Dique y se ve sobre todo en las orillas del muro del vertedero y a las orillas del dique”.

Mencionó que “en los próximos días tendremos novedades con respecto si a la cianobacterias que están presentes en el Dique Los Alisos son tóxicas o no”.

Resaltó que “por el momento vamos a continuar con el cierre total del dique”.

Acerca de este fenómeno, González manifestó “esto es algo que está naturalmente en el agua que se reproduce en estas épocas de calor intenso, cuando no hay oleaje y algunas otras condiciones climáticas que se dan que son ideales para que se reproduzcan”.

“No es que alguien fue y tiró algún contaminante en el dique; sino que esto se da naturalmente en el agua”, destacó.

“Es un proceso natural pero la verdad que produce muchos inconvenientes a la gente que se acerca y toca el agua. Por suerte no tuvimos ninguna persona que haya asistido un centro hospitalario y haya dado aviso que tuvo contacto con el agua del Dique Los Alisos. Ya van varios días así que seguramente no va a aparecer gente que has estado en contacto con el agua”.