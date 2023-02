Influenza aviar: recomendaciones para evitar la diseminación

Jujuy al día ®- El Ministerio de Desarrollo Económico de Jujuy brindó recomendaciones para evitar la propagación del virus de influenza aviar.

Ante la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, producto de la confirmación del primer caso positivo de influenza aviar detectado en Jujuy, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción brindó una serie de recomendaciones para evitar la propagación del virus y remarcó que el virus no se transmite por el consumo de carne aviar, ni por el consumo de huevos.

Al respecto la secretaría de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, ratificó que se detectó el primer caso de gripe aviar en el país, el cual se trata de un ave migratoria silvestre de la especie Huallata o Ganso Andino que estaba en la Laguna de Pozuelos, Jujuy.

Desde el Gobierno provincial venimos trabajando en conjunto con organismos nacionales, provinciales y productores avícolas en una mesa de trabajo técnico, “Ya sabíamos que en once países de América estaba la enfermedad, por ese motivo la declaración de emergencia nacional no nos sorprendió, ya que somos una provincia fronteriza”.

En ese sentido, la funcionaria instó a extremar cuidados y llamó a la comunidad a estar atentos, “si ven aves de corral y/o silvestres de signos clínicos nerviosos, respiratorios o digestivos, disminución en la producción de huevos, merma en el consumo de agua y/o alimento, o hallazgo de aves muertas NO manipulen las aves y den inmediatamente aviso a las autoridades correspondientes”. Asimismo dijo que el virus no se transmite por el consumo de carne aviar, ni por el consumo de huevos. “Se pueden consumir normalmente”. La secretaria brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta, ya que aseguró que “mantener al sector avícola libre de enfermedades es una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado que beneficia a todo el país”: Antes de acercarse a sitios de agrupamiento de aves silvestres, verificar desde la distancia que no parezcan enfermas o que no haya aves muertas. En caso de que se verifique esta circunstancia, notificar inmediatamente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Evitar visitar diferentes sitios de agrupamiento de aves o colonias de aves marinas el mismo día, aunque las aves parezcan sanas. Utilizar elementos de protección personal para manipular las aves silvestres (guantes, gafas de protección ocular, barbijos, mamelucos y botas). Para evitar la dispersión del virus, desinfectar o descartar los elementos utilizados a campo que hayan sido utilizados en cercanía a aves silvestres o que hayan tenido contacto con las mismas (balanzas, bolsas, dispositivos de rastreo, ropa, botas, etc.). No visitar granjas de aves domésticas luego de estar en contacto con aves silvestres. En caso de detectar aves muertas o con sintomatología compatible con influenza aviar, no tomar contacto con las mismas y notificar de manera inmediata al SENASA. Para los productores, se recomienda limitar el contacto, tanto directo e indirecto, entre las aves domésticas de corral, incluidos los patos y las aves silvestres. Mantener las aves de corral cubiertas o encerradas, utilizar vallas, rejas o redes para reducir el contacto entre las aves de corral y las silvestres. Prestar especial atención a las fuentes de agua potable de las aves de corral para asegurarse de que no esté contaminadas con material fecal o plumas de aves silvestres o que sea tratada adecuadamente antes de su uso. Por último, llamaron a los productores y a la población en general que ante la detección de aves de corral y/o silvestres de signos clínicos nerviosos, respiratorios o digestivos, disminución en la producción de huevos, merma en el consumo de agua y/o alimento, o hallazgo de aves muertas NO manipulen las aves y den inmediatamente aviso a las autoridades. Pueden hacerlo a través de la app “Notificaciones Senasa”, disponible en Play Store. También a través del correo electrónico [email protected] o en la página web https://www.argentina.gob.ar/senasa en el apartado “Avisá al Senasa”. También se encuentra disponible el número 11-57005704.