La historia de los refranes: ‘Ladrón que roba a un ladrón tiene cien años de perdón’

Dicho popular que justifica una mala acción cuando esta es cometida contra una persona deshonesta. Reconoce el acto condenable, solo que aminora su gravedad en virtud de que no ha causado daño a un inocente.

Jujuy al día®- O sea: que pasados esos cien años, al ladrón del ladrón se le vence el perdón y entonces bien podría ser condenado por aquel viejo robo, razonan los literalistas… ¡Y sí! Es dura -pero esperanzada a la vez- la vida vivida al pie de la letra…

Volviendo a la cifra: fíjense que a inicios del siglo XVII, en la novela satírica “La pícara Justina” (atribuída a Francisco López de Úbeda), aparece una variante de esta expresión: “Quien hurta alladró gana cien días de perdón”…

La mayoría de los etimólogos coinciden en que ese texto de la picaresca del siglo de oro español sería el origen de la forma actual, pero el amigo divulgador de curiosidades Alfred López -“Ya está el listo que todo lo sabe”, añade un dato de más atrás: siglo XV. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, la utilizó de este modo: “Quien burla al burlador cien días gana de perdón”… ¿Por qué se pasó de cien días a cien años? Y, porque lo que mata es la inflación, ni los refranes se salvan…

Una noche contó una intimidad de la cancha el día del legendario gol a los ingleses, esto dijo el Diego: “Nunca me arrepentí de haber cometido ese tanto con la mano… Después que la pelota pasó la línea de sentencia y vi que el juez de línea iba para el medio de la cancha, le pedí a los muchachos, ya que ninguno me venía a abrazar, que me abrazaran, que hiciéramos quilombo para que convalidaran el gol. Estaban tímidos, vinieron a abrazarme pero como diciendo: estamos robando. Y yo les dije: el que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón”…