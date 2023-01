La historia de los refranes: ‘Quien mucho abarca, poco aprieta’

Jujuy al día ®- A vos te hablan, vos que siempre tratás de emprender varias cosas a un tiempo y solo conseguís no desempeñarte bien en ninguna…

¡Y sí! Es así la vida del abarcador serial. Incluso pueden ser personas de probada capacidad intelectual pero que, por estar dispersas en varios asuntos a la vez, no rinden como debieran y al final no avanzan en ninguno…

Porque hacer demasiado implica llevarlo a cabo peor que si realizamos menos tareas al mismo tiempo, “más vale poco y bien, que mucho y mal”… Ya lo decía la Biblia: “La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.

Todo lo empieza y nada termina, quiere agarrarlo todo y no agarra nada. Quien desea obtener demasiado puede terminar con menos de lo que se puede obtener con expectativas realistas”, interesante ese concepto bíblico de “persona de doble ánimo”… Bien podría traducirse como “persona con ambición desmedida”, ¿no?…

El refrán reaparece, ya conciso, muchos siglos después, en 1499, «Tragicomedia de Calixto y Melibea», popularmente conocida como La Celestina, atribuida a Fernando de Rojas. Allí, el personaje de Sempronio le pide a La Celestina: “Contentémonos con lo razonable, no sea que por querer más lo perdamos todo, que quien mucho abarca, poco aprieta”…

Conocí a un tipo que ponía en práctica este refrán hasta cuando comía… ¡De verdad! No me refiero a que comía en varios lados simultáneamente, no hacía magia, era solo ansioso… A él le encantaba comer, al punto que abarcaba fiambre, plato principal y postre al mismo tiempo porque le gustaba comerlo todo junto… y casi sin masticar…

¡Qué habrá sido de él!… ¡Vaya a saber si le dieron el alta!…