Jubilados de Jujuy aseguran que por culpa del Gobierno Nacional “los jubilados son los peores pagados, los más maltratados del país”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la titular del Centro de jubilados y Pensionados de Jujuy, Delicia Geréz, se refirió al último bono extraordinario otorgado por el gobierno nacional y señaló que el trato a los jubilados en la gestión Fernández –Fernández “Es la peor época, la peor época en la historia”.

Delicia Geréz manifestó “los jubilados son los peores pagados, los peores, los más maltratados del país, porque los bonos que dan, es una sola vez o por 3 meses, pero eso no se incorpora al sueldo, entonces ahora en diciembre hay que dar otro, regular la nueva política, entonces dieron otro bonito, también 3 meses, para cubrir el desfasaje pero no lo cubrimos, porque siempre la carestía de la vida, es muy superior a los aumentos que se dan a los jubilados”.

“Los sueldos no nos alcanzan porque siempre vamos en déficit con lo que está pasando; con las cosas como suben, van por el ascensor mientras los suelditos van por escalera. Terrible, terrible la cosa”.

Aseguró que bajo este gobierno nacional “somos los más desprotegidos en todo sentido, por el mal trato que le dan a las instituciones, siempre nos han respetado durante todos los gobiernos, y es duro decirlo pero ni el proceso nos han tratado como esta gente del gobierno, esta gente quiere destruir las instituciones, que son las que tienen la voz cantante para los jubilados”.

“Estas instituciones trabajan Ad honorem, nada más que por un acto de humanidad, y desde hace 3 años que no nos permiten aumentar la cuota societaria y es miserable, nuestra cuota es de 140 pesos, y eso no vale ni un agua mineral, ellos no pueden pretender que las instituciones podamos vivir con esa miseria”.

Agregó “es lamentable lo que está pasando, una verdadera vergüenza, en otros países lo tratan tan bien a los jubilados, salen de vacaciones pagadas por el gobierno. Acá no, al contrario, arréglatelas como puedas”.

Geréz aseguró que el presente de los jubilados argentinos con la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández “es la peor época, la peor época en la historia eso es lo que estamos pasando nosotros, porque no somos atendidos, no somos escuchados, no atienden a nadie”, concluyó.