Jujuy: continúa el ofrecimiento de unidades curriculares y cargos para docentes

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa el ofrecimiento de cargos docentes en distintos niveles dentro de las diferentes Regiones educativas:
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗬/𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 – 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 -𝗜𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗡°𝟮 » 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗢𝗚𝗘𝗡𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗬𝗢» – 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗛𝗨𝗔𝗖𝗔
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𝟭º 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢: 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º𝟭𝟬 – 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 (𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝟮𝟱-𝟮𝟴 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟰)
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𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 – 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟭 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗟𝗮 𝗤𝘂𝗶𝗮𝗰𝗮/𝗔𝗯𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝘀𝗶𝘀𝘁. 𝗢𝗱𝗼𝗻𝘁𝗼𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗺. 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗰𝗼𝗺𝗽. 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲́𝘂𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗴. 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗺. 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶́𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗰/𝗼 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘁. 𝗱𝗲 𝗦𝗶𝘀𝘁. 𝗙𝗼𝘁𝗼𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗶𝗰𝗼𝘀, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗘𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘𝗥𝗜́𝗔
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𝗙𝗘 𝗗𝗘 𝗘𝗥𝗥𝗔𝗧𝗔𝗦-𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗜𝗘𝗦 𝗡°𝟭 𝗧𝗦 𝗲𝗻 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗡𝗔́𝗟𝗜𝗦𝗜𝗦 𝗔𝗚𝗥𝗢𝗣𝗘𝗖𝗨𝗔𝗥𝗜𝗢
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𝟭𝗘𝗥 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗢𝗥𝗗. 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟮 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗠𝗔𝗥Á – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗜𝗔𝗟
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𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟭𝟬 – 𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 – 𝗧𝗘𝗖. 𝗦𝗨𝗣. 𝗘𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗢
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