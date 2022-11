Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y el Ciberacoso

Jujuy al día® –Los miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como «Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso», reconociendo de este modo que la violencia atenta contra los derechos, la salud y el bienestar de la niñez y adolescencia.

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso.

Si sufrís cualquier tipo de acoso no te calles, siempre habrá alguien dispuesto a escucharte y ayudarte, no caigas en provocaciones, nadie tiene derecho a ser violento contigo, pide ayuda, acude a tu familia, a tus profesores o a la persona en la que más confíes. Apoya a tu compañero o compañera, hazle saber que no está solo ni sola, habla con tus profesores/as, hazle saber qué está pasando y que puedes hacer para ayudar, no difundas contenido ofensivo en las redes, ni por Whatsapp, si lo recibes no lo reenvíes, denúncialo.