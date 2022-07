“El vandalismo se lleva puesto el patrimonio, hay obras patrimoniales que no pueden solucionarse y la pérdida es irreparable”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Directora Provincial de Patrimonio, Valentina Millón, se refirió a las denuncias y hechos vandálicos que derivaron en daño a nuestro patrimonio cultural y natural, e indicó que el cuidado no solo debe ser el Estado sino de toda la ciudadanía.

Respecto al número de denuncias por estos hechos, Valentina Millón manifestó “no se trata de una cuestión de cantidad, se trata de que, aunque sea una sola denuncia en todo el año o muchísimas, es tremendo que se genere vandalismo en nuestro patrimonio, ya sea en esculturas, en patrimonio natural, en patrimonio cultural, en edificios patrimoniales”.

“Esto tiene que ver con la falta de comprensión, porque al patrimonio lo tenemos que cuidar entre todos; el patrimonio cultural y el natural, no pueden ser responsabilidad únicamente del Estado, ya sea provincial, nacional o municipal. Es fundamental que la comunidad lo cuide porque, básicamente, quién le da carácter patrimonial a una escultura o a un edificio, es la comunidad, y si la comunidad no valora, por ejemplo: su iglesia matriz, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser ese edificio”.

Remarcó “si la misma comunidad no lo reconoce y no se hace cargo de cuidarlo, pierde, en definitiva, su importancia y su valor”.

“Es importante que entendamos que el patrimonio no es solamente una fachada vieja, el patrimonio es nuestra identidad, es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos, es lo que le vamos a dejar a nuestros nietos, es lo que nos ayuda a nosotros a pararnos hoy, sabiendo de dónde venimos para poder analizar hacia dónde queremos ir”.

Sobre los costos para reparar estos daños, Millón sostuvo “muchas veces son costos muy altos, a veces no son tan altos, pero lo peor es que muchas veces el daño es irreversible, ya que el patrimonio es un bien que no se puede reproducir., porque una parte original de un edificio, por más que tenga una intervención para reconstruirlo, ya se perdió parte del original. Entonces, es irreproducible, es una pérdida realmente irreparable”.

“Hay diferentes tipos y niveles de daños, cuando estamos hablando de patrimonio natural directamente no hay manera de resolverlo, no hay manera de solucionarlo, es irreparable y es tremendo. Por ello es importante poder ver más allá de una cuestión económica, ver la pérdida de cultura, de la pérdida de nuestra historia”.

Para finalizar, la Directora provincial de Patrimonio sostuvo “es fundamental que la gente pueda acercarse, pueda valorar el patrimonio, para que entre todos lo podamos cuidar. Claramente, la respuesta la damos desde el Estado provincial, municipal, nacional referido a las inversiones que tienen que ver con resolver los problemas después del vandalismo; pero también es importante que tengan en cuenta que, muchas veces ese vandalismo se lleva puesto el patrimonio y hay obras patrimoniales que no pueden solucionarse y la pérdida es irreparable”.