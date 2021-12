Dos años así (primera parte)

El 10: Asume Alberto Fernández como presidente. A la ceremonia asiste el torturador venezolano Jorge Rodríguez, quien tiene prohibido ingresar y transitar por los 18 países que integran el TIAR, entre ellos Argentina.

El 12: “En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro” dice Cristina Kirchner.

El 23: Se promulga la “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” que declaró emergencias en 9 áreas y dio enormes poderes al Poder Ejecutivo.

El 23: Pese a la promesa de recomponer el 10/12 las jubilaciones en un 20 %, se suspendió la fórmula de movilidad de 2017. Las jubilaciones no sólo no subieron. Bajaron. Mirta Tundis no lloró.

El 23: Entra en vigencia el “dólar solidario”, 30% más para ahorro, tarjetas en el exterior, turismo. Comienza el crecimiento de la brecha, crece el mercado blue.

El 25: Sabina Frederic derogó todas las medidas de Patricia Bullrich: Servicio Cívico, DNI en trenes y Taser, sin reemplazarlas por ninguna.

Enero ‘20

Día 7: Quitan a Elisa Trotta las credenciales de embajadora de Venezuela. Fernández ya había dicho que en Venezuela funcionan las instituciones.

El 8: bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social se lanza el “Plan Nacional Argentina contra el hambre», donde estaban desde Marcelo Tinelli hasta Narda Lepes; desde Tolosa Paz hasta Estela de Carlotto. A casi dos años de implementada la mesa, el hambre afecta a casi 6 millones de argentinos. De la Mesa, ya no queda nada.

Febrero’20

El 7: En entrevista con Intratables, Ginés González García dijo:

-El coronavirus no tiene un mecanismo de transmisión demasiado importante o rápido ni una tasa alta de letalidad.

-Otra de las ventajas de Argentina no es sólo la distancia, ya que no hay vuelos directos, sino también que acá no es invierno.

-Dicen que puede haber una vacuna en tres meses, yo personalmente creo que dentro de tres meses no va a existir demasiado problema.

-Una buena noticia de hoy es que hubo menos casos que ayer y ayer hubo menos casos que antes de ayer ¿Eso qué significa? Que podríamos estar en la curva de descenso de la enfermedad.

-La gripe común es mucho más grave y de mortalidad mucho más alta.

-Me preocupa mucho más el tema del dengue que del coronavirus.

El 13: En la reunión del Consejo de Seguridad Interior en Tucumán, el gobernador Manzur le dice a la ministra de seguridad Frederic: “Vos tenés que poner a alguien que los escuche, que los atienda, y después nosotros hacemos lo que queremos”.

El 20: El Juez Canicoba Corral sostiene que no hay pruebas para cuestionar la situación patrimonial del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El peritaje que tenía que hacer la Oficina Anticorrupción nunca se presentó.

Marzo ‘20

El 1: En la apertura de la Asamblea Legislativa, Fernández dio datos falsos sobre el gobierno anterior (“el narcomenudeo se expandió y la cantidad de drogas secuestrada, bajó” o que había aumentado de modo sostenido el déficit de las empresas públicas, aunque en realidad había bajado, o que los trenes no habían tenido mantenimiento), promesas que no cumpliría (“este será un gobierno de científicos”). Anunció que haría cosas que ya estaban hechas (desclasificar los documentos de AMIA, cuya desclasificación Macri había ordenado en 2017, o relanzar la línea de violencia de género, que estaba en funcionamiento y que en 2019 había incrementado sus llamadas en un 50%).

También dijo que: “He repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo”.

El 10: Fernández se reúne por zoom con el Grupo de Puebla. Dice que el virus destruyó el sistema capitalista. Wall Street festeja su mejor trimestre en 20 años.

El 12: Ante una cómoda entrevista con Marcelo Longobardi, Fernández diría: “(El coronavirus) según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados. La OMS recomienda que uno tome muchas bebidas calientes porque el calor mata el virus”. No eran “todos los informes”, sino una fake news que circuló por internet.

Aún hoy muchos periodistas se indignan porque Bolsonaro habló de “gripezinha”.

El 18: Con un solo tuit, el canciller Solá se pelea con 10 empresas aéreas internacionales. Se confirman miles de varados argentinos en todo el mundo, de los que el Estado se despreocupó.

El 19: El gobierno da a conocer una lista de precios máximos con productos que deben venderse a valores del 6 de marzo. Aparecen fotos de intendentes recorriendo supermercados con una libretita en la mano. Al mismo tiempo se hace saber a las empresas que deben incrementar su producción al máximo para satisfacer la demanda. Para comprender el éxito de la medida, algunos ejemplos: Aceite de girasol Cocinero 900 cc, 95$, Harina Morixe 1 kg, 36$, Yerba Taragüí, ½ kg. 130$.

El 19: Todos los diarios de Capital Federal salen con la misma tapa bajo el lema “Al Virus lo frenamos entre todos. Viralicemos responsabilidad #somosresponsables.

El 20. Desde este día se dispone el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para todas las personas del país. Se suspende todo tipo de actividad, excepto las esenciales.

El 23: “Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía” dice Alberto Fernández.

El 27: La revista Noticias pone en su tapa una imagen del presidente como Súperman y lo llama “SuperAlberto”.

El 29: Fernández llama “miserables” a los empresarios.

Abril’20

El 3: En plena cuarentena y aislamiento estricto, por desinteligencias burocráticas, miles de jubilados son obligados a agolparse durante horas, en el frío, para cobrar sus jubilaciones. Fernández dice que la culpa es de los jubilados porque “les gusta ver el cajero y guardar el dinero en la cartera”. Se exime de toda responsabilidad al gremio La Bancaria, dirigido por Sergio Palazzo, que mantuvo sus sucursales bajo medidas exageradas hasta noviembre del ’21.

El 3: Fernández, en charla con Residente asegura: “Los resultados parecen ser buenos, parecen decir que nosotros estamos dominando el virus”.

El 5: La primera dama Fabiola quiere conducir un maratón televisivo para juntar dinero. Los canales de televisión aceptan, pero sin Fabiola que sólo habló al final. Pasó sin pena ni gloria.

El 5: Matan a Florencia Magalí Morales en la cárcel de Santa Rosa de Conlara en San Luis. Hasta hoy, el caso continúa irresuelto.

El 5: Otorgan arresto domiciliario a Boudou porque tiene hijos.

El 6: Falabella anuncia que se va del país.

El 9: Revista Noticias pone en tapa a la primera dama bajo el título “Evita Millennial”.

El 13: Fernández retuiteó en su cuenta de twiter un mensaje del periodista K López Foresi en el que trataba al periodista Jonatan Viale de “gordito lechoso” y “mala leche”. Al día siguiente se disculpó y dijo que lo retuiteó sin querer.

El 23: Air New Zealand levanta su ruta Auckland/Buenos Aires y anuncia que abandona Argentina.

El 24: La policía mata a Franco Maranguella, de 16 años en Villa Mercedes San Luis. El caso continúa irresuelto. Este asesinato y el de Magalí se enmarcan en un DNU y en las palabras del presidente el 21 de marzo: “Vamos a perseguir a los idiotas que desafíen la cuarentena”.

El 30: Masivo cacerolazo contra la excarcelación de detenidos con la excusa del coronavirus. Aún hoy no están claras las cifras de presos liberados, entre 3000 y 4500. No hubo seguimiento de ellos ya que la mayoría salió sin tobillera electrónica. Tampoco hay información sobre cuántos han sido vueltos a la cárcel. Habitualmente se conocen noticias sobre presos liberados porque vuelven a delinquir.

Mayo’20

El 8: Fernández dijo: “Si hubiéramos seguido el ejemplo de Suecia, tendríamos 13.900 muertos”. Hubo respuesta, diplomática pero firme, de la Embajada de Suecia. Al 6/12/21 Argentina tiene 2571,36 muertos por millón (total 116.680 personas) y Suecia, 1.461,56 por millón (15.170 personas). Suecia nunca tuvo confinamiento obligatorio, mantuvo sus bares, sus restaurantes y sus fronteras, abiertas.

El 14: Por decisión de su titular, Félix Crous, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en las Causas contra Cristina Kirchner y sus hijos.

El 15: La policía de Tucumán mata a Luis Espinoza y lo tira en Catamarca, por violar la cuarentena.

El 15: Aparece el cadáver de Facundo Astudillo Castro, en la provincia de Buenos Aires. Había desaparecido desde el 30 de abril después de estar preso por violación a la cuarentena.

El 21: Fernández declara que “Hacer la cuarentena no es un sacrificio”.

El 24: El embajador chileno en la Argentina se quejó por los gráficos con errores sobre las consecuencias del covid que había presentado Fernández.

Junio ‘20

El 8: Ariel Levián lleva la combi gris que, como mecánico, acaba de arreglar a lo de su dueño en Alto Comedero. Lo para la policía jujeña por desafiar la cuarentena y lo muele a palos. Muere el 7 de julio.

El 8: Fernández envía un proyecto para expropiar Vicentín.

El 17: En entrevista por Telefé, Fernández manda a Cristina Pérez a leer la Constitución. En la discusión, tenía razón Pérez. En la misma entrevista, sin ningún dato que lo avale, dijo Fernández: “Querían salir a correr, salgan a correr. Esta es la consecuencia”, culpando a los runners porteño por los casos de covid que no paraban de crecer.

El 17: Latam Líneas Aéreas anuncia el cese definitivo de sus operaciones en el país.

El 19: Muere en Resistencia por covid, el médico Miguel Duré, jefe de residencias del Hospital Ferrando. Había denunciado las desastrosas condiciones del hospital, desestimadas por las autoridades.

El 20: Multitudinario banderazo en todo el país en defensa de la propiedad privada, por el intento de expropiar Vicentín.

El 22: Vecinos arrojan al fuego a joven acusado de haber participado del crimen de un colectivero en Merlo, Buenos Aires.

El 26: “La libertad se pierde cuando uno muere”, tuiteó Fernández. No hizo mención a los casos de muerte por aplicación del DNU.

El 29: Ginés González García admite que la prohibición a los runners era nada más que por un tema de imagen.

El 30: Seis policías de Tucumán asesinan a Walter Nadal, por considerarlo sospecho de un robo.

El 30: Denuncian que en los últimos meses vandalizaron y rompieron 61 silobolsas en una escalada contra el campo. En San Jerónimo Sud, Santa Fe, además de la rotura aplicaron líquido que inutilizó el grano.

Julio’20

El 4: Aparece asesinado con signos de tortura Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner. Antes de las primeras averiguaciones, el aparato mediático oficialista habla de “crimen pasional”.

El 9: Marchas de protesta en todo el país con consignas favorables a la libertad de expresión y el respeto a la justicia.

El 13: El titular de la Oficina Anticorrupción, Féliz Crous, deja sin efecto la apelación de su oficina al fallo que benefició a Cristina Kirchner en el caso Cuadernos.

El 13: Fernández dice que pensaba que por lo de Vicentín “iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”.

El 19: Fernández dice en entrevista a Financial Times “francamente, no creo en los planes económicos”. Dice también que la pandemia alcanzaría su pico en agosto y que la decisión de estatizar Vicentín fue solamente de él, no de Cristina Kirchner.

El 20: Cerca de 2.000 familias de distintos distritos bonaerense usurpan un predio de 200 hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires.

El 20: El diputado Rodolfo Tailhade tuitea por el día del amigo un video de Perón diciendo “A los amigos todo, a los enemigos ni justicia”.

El 17: Cinco delincuentes entran en la casa del jubilado Jorge Ríos para robarle en Quilmes. Le pegan y lo torturan con un destornillador. Consigue zafar y mata a uno de los delincuentes, Franco Moreyra.

El 20: Circula por Quilmes un panfleto anunciando la fórmula Máximo Kirchner-Mayra Mendoza presidente y vice 2023.

El 22: Pese a la cuarentena la barra de Quilmes despide con honores el cuerpo Franco Moreyra, con parada de homenaje frente al Estadio de Quilmes.

El 22: Kicilloff anuncia “subsidio por desarraigo y solidaridad” de 500 pesos por día, a los pacientes de coronavirus que acepten albergarse en Tecnópolis.

El 24: El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, no apela y queda firme el sobreseimiento que Canicoba Corral había decretado para Ricardo Echegaray. Según la denuncia entre 2004 y 2009, cuando estaba al frente de la Aduana, Echegaray aumentó su patrimonio en 2500%.

El 24: Aparece un video en el que el Intendente de José C. Paz, Mario Ishii le dice a un grupo de empleados del sector salud de su municipio: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”. No sólo no es castigado, sino que en su momento el jefe de Gabinete de Kiciloff, Carlos Bianco, lo respalda.

El 30: Fernández presenta el proyecto de una reforma judicial que crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, conocido como “Comisión Beraldi”, porque está integrada por el abogado de Cristina Kirchner.

El 30: Cristina Kirchner le corta el micrófono al senador Esteban Bullrich, mientras intentaba defenderse de ataques personales del senador Mayans.

Agosto ‘20

El 1: Malena Galmarini y Gabriel Katopodys presentan las Políticas de Género de Aysa y la guía para el uso no sexista de la lengua.

El 1: La embajada española desmiente al gobernador Kicillof que había dado datos de la cuarentena en España. Días antes, el País Vasco había enviado una rectificación a afirmaciones de Fernández.

El 5: Miguel Ruiz denuncia que en el hospital de Caleta Olivia su pareja dio a luz en un inodoro y perdió a sus gemelos porque en la guardia no quisieron atenderla.

El 5: La policía de Córdoba mata a Valentín Blas Correas e intenta cambiar la escena del crimen.

El 6: Datos de 115.281 personas de la base del Ministerio de Sanidad de San Juan quedan expuestos en Internet por una vulnerabilidad del sistema.

El 6: Fernández cambia el orden de las estatuas de Casa Rosada, que estaban ubicadas cronológicamente.

El 6: Cristina Kirchner denuncia a Google porque figura como “ladrona de la Nación Argentina”.

El 7: Sebastián “El Gordo Mortero” Romero que disparó contra la policía con un mortero casero consigue la prisión domiciliaria por la pandemia.

El 10: Con dos helicópteros persiguen al remero Ariel Suárez, múltiple medallista panamericano, diploma Olímpico en Londres y le hacen un acta por desafiar la cuarentena al entrenar, solo, en el Delta del Tigre

El 11: El Banco Central de la República Argentina presenta la guía de comunicación inclusiva. Miguel Pesce, su titular, dijo: “Con el lenguaje inclusivo estamos dando un paso muy importante para lograr una sociedad más justa, menos discriminadora y menos violenta”.

El 16: En el informe diario que da el Ministerio de Salud aparece La Payasa Filomena cantando: “Una nube. Mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol”. Ese día se informa de 5700 muertos.

El 17: Protestas en todo el país bajo el nombre “caravana por la república”. Los manifestantes protestaron por la reforma judicial -cuyo tratamiento se preveía para el 27 de agosto- .

El 21: Fallece Solange Musse en Alta Gracia, Córdoba, sin poder cumplir su último deseo, despedirse de su papá que había viajado desde Neuquén para verla, pero no lo dejaron ingresar a la provincia por un resultado “dudoso” del test. En su carta póstuma escribió: “Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”. Toda Argentina durante semanas habla del caso. Cuando días después Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano le preguntaron por Solange al presidente Fernández contesta: “La verdad es que desconozco el tema”.

El 25: Qatar Airways anuncia que se va de la Argentina.

El 25: Fernández dice que en una conversación privada Macri le dijo “Que se mueran los que se tengan que morir” en referencia a las víctimas del COVID. Macri lo desmiente desde Suiza.

El 26: Por tercera vez en tres semanas, encapuchados autodenominados “mapuches” atacan violentamente la cabaña “La Cristalina” en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40. Esta vez, apedrearon al dueño de la cabaña, Diego Frutos, quien debe resguardarse en la estación del A.C.A.

El 29: El banderazo patriótico que se organiza en Bariloche y El Bolsón, en defensa de los vecinos de Villa Mascardi es denunciado penalmente por orden de Sabina Frederic.

Septiembre ‘20

El 4: Fernández dice, presentando un plan de seguridad para el conurbano: “Muchas veces el que delinque lo hace porque no encuentra una alternativa mejor”. Durante la charla, titulada “Frentetodismo al palo”, dice también “El día que termine la pandemia habrá un banderazo de los argentinos de bien”.

El 6: Este diario da a conocer que Osvaldo Oyarzún muere porque no llega a tiempo al hospital, ya que la frontera entre Córdoba y San Luis está cortada. Mario Cortez (41) muere en Merlo, San Luis, por un terraplén puesto para que no pase el virus. En Hersilia, Santa Fe, muere por lo mismo Osvaldo Mansilla (55), como Daniel Rosa (21) en Junín, Nelson García (33) en San Antonio Obligado en Santa Fe y Lucía Ponti (32) en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Luciano Ferreyra (19) sufre traumatismo de cráneo con sangrado encefálico en Junín; un muchacho de 23 años de quien no trasciende nombre tuvo fractura de clavícula y lesiones graves en Quebracho Herrado en Córdoba y otro muchacho de quien tampoco trascendieron datos, fue internado con traumatismos varios en el hospital de San Francisco, Córdoba.

El 7: Primero tímida pero después contundentemente, masiva protesta de la policía bonaerense. Los patrulleros ganan las calles en zonas del conurbano, con epicentro en Puente 12. Berni y Kiciloff se ven totalmente superados por la crisis.

El 8: Según el índice de Atracción Global que realiza todos los años The European House Ambrosetti, Argentina descendió 20 posiciones en el ranking global de los países atractivos para captar inversiones, desde 2019 a 2020, del puesto del 73 al 92 en un total de 144 países.

El 9: La protesta policial llega primero a las puertas de la casa del gobernador Kicillof y finalmente a la residencia de Olivos. Los reclamos son salariales (cobran 40% menos que la policía de Ciudad de Buenos Aires) y el derecho a la sindicalización.

El 9: Imprevistamente, Fernández llama a varios intendentes bonaerenses. Da un discurso desde Olivos donde anuncia la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires, financiado mediante la transferencia de fondos de la Ciudad hacia el distrito de Kicillof. Con ese dinero intentará calmar a la policía bonaerense. Los intendentes de Juntos Por el Cambio presentes como decorado en el discurso del presidente hablaron de “trampa”, ya que no estaban avisados. El Jefe de la Ciudad de Buenos Aires fue anoticiado de la quita de dinero que sufriría, minutos antes por un mensaje de wasap.

El 10: Fernández justifica el decreto de traspaso de fondos diciendo que “A algunos les duele renunciar a los privilegios».

El 10: Larreta anuncia que irá a la Corte Suprema por el tema. Se termina el clima de armonía que imperó en los primeros meses de pandemia, en donde Fernández/Kicillof/Larreta se juntaban en conferencia de prensa.

El 11: Axel Kicillof criticó que Rodríguez Larreta pida que 5.000 chicos con problemas de conectividad retomen las clases presenciales en la ciudad.

El 12: Muere en Tucumán el doctor Jesús María Amenábar, en el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, hospital de referencia del Covid en la provincia, donde él era jefe de cirugía. Había denunciado fuertemente las deficiencias del hospital y en especial la desidia de la ministra de salud provincial Rossana Chahla. Murió de Covid, atendiendo a sus pacientes.

El 15: Un grupo de choque, encapuchados, sindicado como kirchneristas y seguidores del gobernador Sergio Uñac, escracharon a una señora integrante del grupo de Sanjuaninos Autoconvocados, que organizó marchas contra el gobierno nacional.

El 16: Primera publicación de “Padres Organizados”, una carta que pedía por la presencialidad en las escuelas. El movimiento crecería hasta instalarse en más de 20 provincias y convertirse en fundamental en la educación argentina.

El 18: La periodista Verónica Gonella, de FM Atlantic de Selva, Santiago del Estero fue detenida por 10 horas mientras estaba haciendo un móvil en vivo por “llevar el barbijo bajo”.

El 22: Se supo que el PBI se derrumbó 19,1% en el segundo trimestre el año, convirtiéndose en el peor trimestre de la historia económica argentina. 10,3% del país es indigente; 14% pasa hambre; 2,5 millones de personas dejaron de tener ingresos; 21 millones de argentinos son pobres; el ingreso promedio está por debajo de la línea de indigencia.

El 23: Es preso sólo por bajarse a controlar su camión, el chofer Jorge Daniel Fritz en Formosa. Pasó 10 días en la cárcel.

El 24: El diputado nacional del Frente de Todos por Salta Juan Ameri -con pasado de barra brava y acosador- apareció en un zoom de la Cámara de Diputados “besando los pechos” de su novia. Furor por la canción “El diputado chupateta”, de Mauro Leocornel y Alicia Rosana Median, que salió ese mismo día.

El 25: La provincia de Buenos Aires reconoce que tenía 3.500 muertos más por covid de lo que había informado.

El 28: La intendenta del Frente de Todos, Liliana Pascua, de el paraje La Viruela en Chaco se quedó con cinco de las 10 viviendas que el estado construyó para familias pobres que habían sufrido un tornado. Una para su madre, otra a un tío, otra a un cuñado, otra para ella y otra para una amiga. Su respuesta fue: “Bueno, yo también tengo familia”.

Octubre ‘20

El 5: En Ciudad de Buenos Aires comienzan actividades socioeducativas en tandas de 100 chicos. No hay clases presenciales desde el 16 de marzo.

El 7: Un muchacho de 25 años, desocupado, le grita 7 veces al gobernador Omar Perotti de Santa Fe “¡Delincuente!” en la cara en una visita a Venado Tuerto. El fiscal Iván Raposo actuó rápidamente de oficio, el muchacho fue preso por unas horas y encara un proceso judicial.

El 14: Fernández asegura en C5N “yo no miento”.

El 15: Fernández miente en la presentación del Plan Gas en Vaca Muerta afirmando que en los años de Macri la producción de gas, declinaba, cosa que es fácilmente demostrable como falsa. Ningún observatorio de fake news del gobierno lo denuncia.

El 16: En medio de un conflicto de la familia Etchevehere, un grupo relacionado con Juan Grabois irrumpe en campos entrerrianos para instalar el “Proyecto Artigas”. Dos hileras de perejiles. Y dos hileras de plantines de perejil. Funcionarios nacionales apoyaron la irrupción.

El 16: Muere ahogado Mauro Ledesma, de 23 años, quien quiso entrar nadando a Formosa en un intento desesperado por ver a su hija de 2 años. Las autoridades le habían prohibido la entrada a la provincia.

El 17: Carmen Acosta intenta entrar a Formosa para ver a su madre, víctima de un cáncer terminal. Desde mayo estuvo esperando para poder hacerlo.

El 21: 4.600 formoseños no pueden volver a su provincia, muchos de ellos esperan durante meses en el límite provincial, a la intemperie.

El 21: La ministra Frederic, en conferencia de prensa al lado de Insfrán afirma “Formosa es realmente ejemplar en cuanto al manejo de la pandemia”.

El 20: Militantes del “Proyecto Artigas” son desalojados del campo de la familia Etchevehere y Dolores Etchevehere es detenida.

El 20: La policía desaloja la toma de Guernica después de tres meses de ocupación.

El 23: El dólar blue llegó a $195.

El 30: Fernández dice: “La producción de cultivos como la soja desempleó cada vez más gente en los campos y permitió que toda esa gente se hacinara en zonas urbanas”. Desconoce Fernández que en 2018 se censaron 250.881 explotaciones agropecuarias, con 223. 292 productores y que las cadenas agroindustriales generaron 3.716.317 empleos de forma directa o indirecta. El 22 % del empleo privado a nivel nacional. También el presidente apoya la idea de Grabois y el “Proyecto Artigas”. Aunque agrega “la propiedad privada no está en discusión”.

Noviembre ‘20

El 6: Un grupo de al menos 12 personas encapuchadas usurpan y vandalizan la iglesia de El Bolsón, pintan de rojo una bandera argentina, golpean y mantienen cautivo por horas al sacerdote y a otra persona, poco antes de una audiencia por la toma de tierras de Villa Mascardi.

El 8: Fernández cena con Evo Morales en una habitación cerrada en el Hotel de Turismo de La Quiaca. Para los argentinos rige la cuarentena. En la mesa, rodeado de ministros, nadie usa barbijos. El diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdéz dice: “Los que estábamos en Bolivia creíamos que estábamos respetando la distancia. No somos tan locos de luchar por el prójimo y querer infectarnos entre nosotros. Si me contagié por el viaje, bienvenido sea”.

El 11: Echan a María Eugenia Bielsa de su puesto de Ministra de Hábitat y Vivienda.

El 16: Se viraliza el video en el que Abigail Jiménez, una niña de 12 años enferma de cáncer, debió ser llevada por su papá en brazos para poder entrar en la provincia de Santiago del Estero. La provincia, por las restricciones de la cuarentena, no deja entrar el vehículo que la traía desde Tucumán, donde se atendía porque en su provincia no existía un lugar para tratarla.

El 17: En los primeros 11 meses de su gobierno, Fernández aumenta la deuda pública en USD 19.846 millones.

El 19: Una alumna del Ciclo Básico Común de la UBA muestra un examen del Profesor Javier Flax en donde las preguntas están direccionadas partidariamente. A partir de ahí, se instala en las redes el hastag “#DenunciáElAdoctrinamiento demostrando que es una práctica común del Frente de Todos en los estamentos primarios, secundarios, terciarios y universitarios.

El 19: Jura como Ministro de Hábitat y Vivienda Jorge Ferraresi, ex secretario de obras públicas de Avellaneda hasta 2007 e intendente desde 2009. En su gestión, Avellaneda tiene el orgullo de mostrar Villa Inflamable, una zona declarada inhabitable por la Corte Suprema en 2008.

El 25: En Villa Mascardi, en la ruta 40, encapuchados autodenominados mapuches le dan una paliza a Diego Frutos, dueño de la Cabaña La Cristalina, que terminó internado en el hospital zonal Ramón Carrillo.

El 25: Muere Diego Maradona. El gobierno desorganiza un velorio popular en la Casa Rosada en medio de la cuarentena. Todo se desborda.

Diciembre ‘20

El 3. Fernández asegura “Antes de fin de año vamos a poder vacunar a 300 mil personas, cinco millones durante enero y cinco más durante febrero”. No se cumplió.

El 10. Fernández termina su primer año de mandato con 50,6 de imagen positiva.

Osvaldo Bazán

